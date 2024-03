Ce smartphone Realme est le deal parfait pour les petits budgets pendant les ventes flash d’Amazon

Le Realme 9 4G est la preuve qu'il n'est pas nécessaire de casser sa tirelire pour s'offrir un bon smartphone. Avec son écran Amoled fluide et sa bonne endurance, le voilà en promotion à 199 euros au lieu de 299 euros grâce aux ventes flash d'Amazon.

Aujourd’hui, les smartphones à petit prix sont plus recommandables. Il faut dire que les constructeurs mettent tout en œuvre pour satisfaire même celles et ceux avec une petite bourse. Realme est l’un d’entre eux, et avec son Realme 9, la marque propose un appareil solide avec peu de concessions, pour un prix contenu. Durant les ventes flash d’Amazon, il devient encore plus abordable avec 100 euros de remise.

Les atouts du Realme 9 4G

Un très bon écran : Amoled et 90 Hz

Une interface très proche d’Android stock

Une excellente autonomie

De base à 299 euros, le Realme 9 4G dans sa version 8 + 128 Go se trouve aujourd’hui en promotion à 199,99 euros sur Amazon.

Simple, mais avec un bel écran

Le Realme 9 4G propose un design somme toute classique, mais qui fonctionne bien avec des bords arrondis et un écran percé en haut à gauche. Pour le reste, le téléphone est fin et léger avec 191 g et 8,5 mm d’épaisseur. Cela reste dans les limites du raisonnable pour un appareil équipé d’une dalle de 6,4 pouces.

Au dos, on découvre 3 capteurs photos : un capteur principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx. Ce n’est pas le meilleur dans sa catégorie : il faut aimer les photos trop chaudes en basse luminosité. Mais le capteur principal a la capacité de faire de très beaux clichés dans les bonnes conditions. À l’avant, on a droit à un très bon écran, Amoled en définition Full HD+. La dalle est bien calibrée d’office et n’est limité que par son taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui offre tout de même une bonne fluidité.

Un champion de l’autonomie

Sur le Realme 9 4G, on retrouve également un processeur de chez Qualcomm, le Snadragon 680, associé ici avec 8 Go de RAM. Il ne faut pas s’attendre à un foudre de guerre. Durant notre test, il a mis quelques secondes pour lancer une application ou ouvrir la barre de notification, assez longuement pour que ce soit notable et que ça devienne un brin frustrant à la longue. Pas de surprise du coup sur les compétences en jeu vidéo. Oui, tous les jeux peuvent se lancer, mais ne comptez pas jouer de manière confortable à un titre 3D gourmand en poussant les graphismes à fond. Comptez donc sur les paramètres les plus doux et 30 FPS. Côté logiciel, il a beau tourner sous Realme UI 3.0, basé sur Android 12, cet OS reste simple à utiliser, proche d’Android pur avec de la personnalisation en plus.

Du côté de l’autonomie, il sera difficile de venir à bout de sa grosse batterie de 5 000 mAh. Dans les faits, le smartphone est capable de tenir deux jours sans aucun problème, même en l’exploitant à longueur de journée, voire trois jours si vous êtes un utilisateur léger. Une fois la batterie à plat, vous allez pouvoir compter sur la charge de 33W, dont le chargeur est fourni avec l’appareil. Avec cette recharge, lors de notre test, nous avons pu regagner 48 % en 30 minutes de charge, de 20 à 68 %.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur le Realme 9 4G.

