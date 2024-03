Une caméra connectée pour une dizaine d’euros, c’est la super offre Xiaomi du jour

Trouver une caméra connectée pour surveiller son domicile pour une dizaine d’euros, c’est possible avec cette référence Xiaomi qui passe de 29 euros à seulement 16 euros grâce à cette offre.

Xiaomi, le champion sur le meilleur rapport qualité/prix, arrive à proposer des caméras bien loties côté fonctionnalités. La Camera 2K Magnetic Mount offre une très bonne définition pour obtenir des images nettes. Elle se trouve être une solution suffisante pour surveiller votre domicile sans investir une somme monstrueuse, surtout qu’en ce moment, elle profite d’une réduction d’une vingtaine d’euros.

Que propose la Xiaomi Mi Camera 2K (Magnetic Mount) ?

Un petit gabarit et un support magnétique

Une définition en 2K sur microSD ou dans le cloud

Une vision nocturne et détecter les mouvements

La Xiaomi Mi Camera 2K (Magnetic Mount) est une caméra de surveillance connectée vendue à 29,99 euros, mais en ce moment, on la retrouve à seulement 16,43 euros sur le site AliExpress. Elle est aussi en promotion à 19,99 euros sur le site de la marque.

Discrète aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur

La Xiaomi Mi Camera 2K Magnetic est une petite caméra d’intérieur tout en rondeur. Elle aussi se branche à une prise, mais à l’avantage d’avoir un support magnétique (dont le nom à rallonge) qui s’avère très utile pour fixer la caméra facilement sans nécessiter d’outils. Elle propose même plusieurs inclinaisons grâce à son support rotatif à 180°.

Elle joue la carte de la discrétion et dispose de petites dimensions de 60 × 48 × 67,5 mm. Son revêtement blanc rend un aspect minimaliste, discret et esthétique plutôt appréciable. Elle peut même être mise à l’extérieur, puisqu’elle est capable de résister aux intempéries et de supporter une température comprise entre -10 °C et 50 °C.

Une définition qui offre plus de détaills

On a déjà un indice des capacités de la caméra : ici, la Mi Camera 2K (Magnetic Mount) est capable de filmer avec une définition en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels. En plus d’apporter des images nettes et détaillées, il est possible à d’effectuer un zoom avant sans flou. Pratique pour voir plus loin plus précisément, comme la plaque d’immatriculation d’une voiture ou le visage d’un individu. Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais pour sécuriser votre domicile, mais l’image perd en qualité.

Xiaomi intègre sur son appareil une technologie IA de détection des humains, qui va permettre de filtrer les fausses alarmes, et d’éviter d’être alerté quand le chat du voisin passe par exemple. Et grâce à l’application, vous allez pouvoir être alertés dès qu’un mouvement est détecté et d’avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous et de communiquer avec la personne via les haut-parleurs et micro. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie. Enfin, pour stocker les vidéos enregistrées, il est possible de stocker localement l’historique sur une carte SD.

Envie de découvrir d’autres modèles disponibles sur le marché ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées en 2024.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.