Xiaomi Redmi Pad SE : 133 €, c’est vraiment peu cher pour cette tablette Android

Lancée l'été dernier, la Xiaomi Redmi Pad SE est une tablette simple et suffisamment efficace pour une utilisation classique. Elle est surtout vendue à un très bon prix en ce moment : sur Aliexpress, on peut en effet la voir affichée à 133 euros au lieu de 199 euros.

On ne peut pas dire que la Xiaomi Redmi Pad SE, arrivée dans nos contrées l’été dernier, est une tablette particulièrement sophistiquée. Elle se concentre plutôt sur l’essentiel, et c’est une réussite, d’autant plus que ce modèle pas cher propose même quelques caractéristiques vraiment intéressantes pour son prix, comme un écran rafraîchi à 90 Hz. La Redmi Pad SE conviendra avant tout aux familles qui recherchent une tablette suffisamment efficace pour des tâches simples, et surtout peu chère. En ce moment, c’est d’ailleurs à moins de 140 euros qu’elle est proposée.

Les points essentiels de la Xiaomi Redmi Pad SE

Un format compact

Un écran Full HD+ de 11 pouces + 90 Hz

Avec Dolby Atmos en prime

Lancée à 199 euros, puis réduite à 143 euros, la Xiaomi Redmi Pad SE est désormais proposée à 133 euros sur Aliexpress avec le code AAFR10.

Un écran avec une fluidité rare pour le prix

Certes, la Xiaomi Redmi Pad SE est vendue à un prix bas. Mais la marque n’a pas pour autant fait de concession sur le design pour maintenir ce tarif : on a ainsi droit à une tablette plutôt élégante avec son châssis minimaliste en aluminium. Elle a aussi l’avantage d’être assez légère avec ses 478 g. Une tablette pratique à transporter, donc.

On retiendra avant tout son écran LDC de 11 pouces, au ratio 16:10 et doté d’une définition Full HD+. La luminosité maximale est de 400 nits et le rapport de contraste est annoncé à 1500:1. Évidemment, on peut difficilement espérer de l’OLED à ce prix, mais la qualité de la dalle est tout à fait suffisante pour regarder des vidéos de manière confortable, ou même des films et des séries sans être trop exigeant sur la qualité. Surtout, l’écran marque des points avec son taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui promet des animations bien fluides et une expérience bien agréable. Et pour ne rien gâcher, un mode lecture est disponible pour éviter la fatigue oculaire.

Des performances correctes

Avec sa puce Snapdragon 680, associée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, la Xiaomi Redmi Pad SE n’a pas la prétention d’être un monstre de puissance. Mais elle répondra correctement à la plupart de simples usages classiques comme la navigation sur le web, la consultation des réseaux sociaux et le lancement de jeux peu gourmands. Côté interface, MIUI 14, basée sur Android 13, est de la partie. Et l’audio n’est pas en reste avec quatre haut-parleurs, mais surtout la prise en charge du Dolby Atmos pour un son bien vaste et immersif. La partie photo est quant à elle assurée par un capteur arrière de 8 mégapixels (f/2,0) et par un capteur selfie de 5 mégapixels (f/2,2).

Enfin, la Redmi Pad SE embarque, comme la Redmi Pad classique, une batterie de 8 000 mAh, qui promet une belle endurance. Elle peut en théorie tenir une journée, voire même une semaine si vous modérez suffisamment l’utilisation. La tablette se recharge par ailleurs avec un bloc de 10 W. Préparez-vous donc à vous armer de patience pendant le chargement. Pour vous donner une petite idée, la Redmi Pad classique se recharge en deux heures avec un bloc de 18 W.

