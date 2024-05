Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G : le plus premium de la gamme est à prix cassé sur Cdiscount

Bien équipé, il n'y a aucun doute que le Note 13 Pro Plus représente le top de l'expérience Redmi. Si son prix frôle les 500 euros, ce n’est pas le cas avec cette offre Cdiscount : il tombe à 279 euros.

La force des appareils Xiaomi est d’être proposés à des prix abordables sans faire trop de compromis sur la fiche technique. Dans son catalogue, on retrouve le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G, référence milieu de gamme de la marque, qui met le paquet en proposant un capteur de 200 Mpx, une charge véloce, un bel écran et une puce puissante. Aujourd’hui, la facture est moins salée avec cette remise de 220 euros.

Les avantages du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Un écran Oled 120 Hz en 1,5 K de 6,67 pouces

Un capteur principal de 200 mégapixels

Une puce Dimensity 7200-Ultra

Sans oublier une batterie de 5 000 mAh couplé à la charge 120 W

Vendu habituellement à 499,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G est aujourd’hui réduit à 279,99 euros sur le site Cdiscount.

Un aspect plus premium

Pour le plus haut de gamme de sa série Redmi, Xiaomi prend soin de délivrer un smartphone à l’allure haut de gamme. Le Redmi Note 13 Pro Plus 5G affiche un dos en verre qui donne une meilleure préhension en main, mais introduit un écran incurvé. Même si la plupart des concurrents adoptent un écran plat, ici le côté borderless fait son effet.

Il met surtout en valeur le bel écran Oled de 6,67 pouces. Celui-ci offre une définition en 1.5K (2 712 x 1 220 pixels) ainsi qu’un taux de rafraichissement à 120 Hz. La navigation est fluide, et se trouve être un excellent support de lecture et encore plus de visionnages des films et séries en Dolby Vision.

Bien équipé, même en photo

Pour faire fonctionner son smartphone, la firme chinoise propose la puce Dimensity 7200-Ultra de chez MediaTek. Ce n’est pas la plus récente des puces, mais les animations et les applications restent fluides et réactives. Elle peut même faire tourner les gros jeux du Play Store avec un peu de concessions sur la qualité des graphismes. Concernant la partie logicielle, il tourne avec MIUI 14 sous Android 13 alors que la plupart des références sur le marché sont déjà à Android 14. Xiaomi annonce quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patchs de sécurité.

Sur la partie photo, on a droit à un capteur principal grand-angle de 200 Mpx (f/1,7) avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2,2) et un capteur macro de 2 Mpx (f/2,4). Comme d’habitude, le capteur macro inutile, seul le capteur principal devrait s’en sortir convenablement avec de jolis clichés, mais vous ne serez pas le photographe attitré de vos amis. On l’apprécie surtout pour sa batterie dotée d’un accumulateur de 5 000 mAh. Avec une telle capacité, le téléphone peut tenir pendant 1 à 2 jours loin d’une prise, en fonction de votre utilisation. Et Xiaomi vient couronner le tout en proposant une charge rapide jusqu’à 120 W qui permet de faire le plein en seulement 20 minutes.

Pour en savoir plus, voici notre test sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G.

Xiaomi propose de nombreux smartphones sur le marché. Mais, si vous avez du mal à vous y retrouver parmi toutes les références, voici nos recommandations pour vous aider à choisir le bon.

