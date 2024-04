Ce robot aspirateur 2-en-1 avec station de vidage est vraiment pas cher (moins de 300 €)

Pour aspirer et laver vos sols, l'aspirateur robot Dreame D10 Plus est une solution efficace. Il devient un bon allié du quotidien, et revient moins cher sur Amazon : 299 euros au lieu de 399 euros au départ.

Pour vous éviter la corvée de l’aspirateur, ou du moins de fournir le moindre effort pour cette tâche ménagère, les aspirateurs robots sont les parfaits compagnon. Pour un nettoyage plus complet, certains vont jusqu’à laver les sols et s’accompagner de station de vidage. C’est le cas par exemple du Dreame D10 Plus qui ajoute aussi de nombreux capteurs pour naviguer sereinement et coûte aujourd’hui 100 euros de moins.

Les avantages du Dreame D10 Plus

Un aspirateur 2-en-1 équipé d’une station de vidage automatique

Capable de cartographier son environnement et d’éviter les obstacles

Programmable et personnalisation du nettoyage

Sorti à 399 euros, mais maintenant affiché au prix barré de 349 euros, l’aspirateur robot Dreame D10 Plus est en ce moment en promotion à seulement 299 euros sur Amazon.

Élimine la poussière et lave les sols

Avec une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, le Dreame D10 Plus se montre efficace même s’il montre des difficultés sur certaines surfaces comme les gros tapis. Il présente également l’avantage d’être silencieux, même en mode boost. Il est fourni avec une brossette latérale à trois branches pour dénicher les saletés dans les recoins difficile à atteindre.

Il ne se contente pas d’aspirer le sol, puisqu’avec sa fonction serpillère et son réservoir d’eau de 145 ml, il va pouvoir laver vos sols, mais sans être des plus efficace au vu de son prix. Le robot va tout même pouvoir contrôler précisément le débit d’eau à mettre au sol, pour éviter le gaspillage ou de trop mouiller un tapis par exemple. Son véritable point fort, et la présence d’une vidange automatique ajustable à votre convenance et qui vous épargne le sale boulot, ce qui est plutôt rare à ce tarif. Vous n’aurez donc pas besoin de vider vous-même le collecteur de poussières grâce à la vidange automatique, reste que le filtre, doit être nettoyé régulièrement.

Bien équipé pour se repérer dans l’environnement

L’aspirateur peut cartographier avec précision votre intérieur en moins de 10 minutes pour une surface de 100 m², d’après la marque. Il utilise un télémètre laser qui repère les façades et les différents obstacles et les contourne facilement pour éviter de se coincer sur son parcours. Il décèle les zones de vide, dans les escaliers, par exemple, pour limiter les risques de chutes. Vous pouvez donc le laisser aspirer sans vous soucier de lui.

À travers l’application, vous allez pouvoir suggérer des routines. C’est vous qui choisissez quand il doit se lancer et où il doit passer, afin de ne pas être dérangé durant le processus. Vous pouvez aussi cibler ou interdire les zones que vous voulez nettoyer. Quant à son autonomie, elle s’élève à environ trois heures, ce qui est au-dessus de la moyenne.

Pour trouver le modèle qui correspond à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs robots aspirateurs en 2024.

