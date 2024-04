Ce laptop gaming MSI ultra-puissant (i9 13e gen + RTX 4090) coûte 1 200 € de moins chez Darty

Avec sa configuration hautement solide, le PC portable gamer MSI Gaming Vector 17 HX A13VIG-603FR devrait ravir les joueurs très exigeants et les créatifs qui ont besoin d'une machine performante pour enchaîner les tâches gourmandes en ressources. Un modèle qui n'est donc, sans surprise, pas donné, mais il est heureusement moins cher en ce moment chez Darty, qui le propose à 2 899,99 euros au lieu de 4 099,99 euros.

Les joueuses et les joueurs qui peuvent se permettre de dépenser une petite fortune pour se concocter un équipement gaming de pointe pourront se tourner vers le MSI Vector 17 HX A13VIG. Il faut dire que ce laptop gaming embarque les derniers composants en date : RTX 4090, i9 de 13e gen, avec en prime une mémoire vive élevée et un écran rafraîchi à 240 Hz… Excusez du peu. Il n’est donc pas surprenant de le voir affiché à un prix assez exorbitant quand on voit une telle fiche technique. Heureusement, une réduction doublée d’un code promo permet actuellement d’adoucir la facture et de faire passer ce tarif sous la barre des 3 000 euros.

Les points forts du laptop MSI Vector 17 HX A13VIG

Un écran de 17 pouces rafraîchi à 240 Hz

Combo i9 de 13e gen + RTX 4090 + 32 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Initialement proposé à 4 099,99 euros, puis réduit à 2 999,99 euros, le laptop gaming MSI Vector 17 HX A13VIG est désormais affiché à 2 899,99 euros chez Darty grâce au code promo PROMO100.

Un bel écran, avec une fluidité exemplaire en prime

Avec ses lignes anguleuses et son clavier rétroéclairé LED RGB touche par touche SteelSeries, le laptop MSI Vector 17 HX A13VIG appartient résolument à la catégorie des PC portables taillés pour le gaming. Sa connectique bien fournie en est une autre preuve et permettra avant tout aux joueurs, mais aussi aux créatifs, de brancher divers périphériques pour augmenter leur installation : cette connectique est donc composée de deux ports USB-C, d’un Thunderbolt 4, de deux ports USB 3.2, d’un port HDMI 2.1, d’un port Ethernet, d’une prise jack 3,5 mm ainsi que d’un lecteur de cartes SD.

Mais, la pièce maîtresse de ce design reste évidemment cet écran vraiment prometteur avec sa diagonale de 17 pouces, sa résolution QHD+ (2 560 x 1 600 pixels), sa technologie d’écran IPS qui offre de très larges angles de vision ou encore son format 16:10, qui affiche bien plus d’informations qu’un classique écran 16:9. Ajoutons à cela le fait que l’écran couvre l’intégralité du spectre DCI-P3 à 100 %, pour un rendu des couleurs vraiment éclatant. N’oublions surtout pas le taux de rafraîchissement de 240 Hz, plutôt rare sur le marché, et qui promet une fluidité exemplaire et une absence totale de flous de mouvement durant les combos.

Des performances ultra élevées

Pour son Vector 17 HX A13VIG, MSI a visiblement mis le paquet niveau configuration. La marque a en effet misé sur des composants très récents, et surtout puissants, pour équiper son laptop, à l’image du processeur Intel Core i9-13980HX, qui est tout simplement la puce de 2023 la mieux lotie du fabricant. Ce processeur embarque 24 cœurs, est cadencé à 4 GHz (boost jusqu’à 5,6 GHz !) et est épaulé par 32 Go de RAM. En clair, toutes les tâches les plus gourmandes pourront s’enchaîner avec fluidité, le multitâche sera exécuté avec brio, et les créatifs pourront même lancer des programmes complexes de montage vidéo ou photo. Côté GPU, c’est une RTX 4090 qui a pris place dans les entrailles du laptop. Avec cette carte graphique tout à fait récente, vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux AAA avec les graphismes poussés au maximum, tout en profitant du ray-tracing et du DLSS 3.0 à foison. Bref, pas de compromis sur les performances, ici.

Un SSD NVMe de 1 To vient agrémenter le tout pour apporter plus de réactivité à l’ensemble, avec des temps de chargement réduits et des lancements plus rapides de la machine. Et puisqu’une telle configuration peut occasionner de la chauffe (ce qui serait dommageable niveau performances), le MSI Vector 17 HX A13VIG intègre le système de refroidissement Cooler Boost 5, composé de deux ventilateurs dédiés et de six caloducs en cuivre, qui assure une dissipation thermique efficace. On conseille tout de même de se munir d’un support ventilé pour éviter tout risque. Enfin, côté autonomie, n’espérez pas une endurance monstrueuse, vu les composants choisis ici qui sont très gourmands en énergie. L’autonomie ne devrait pas excéder les 6h. Il vaut mieux donc garder le chargeur à proximité.

