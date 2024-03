Darty enlève 500 € à ce puissant laptop gaming dopé à la RTX 4070 et au Ryzen 7

Le HP Victus 16-S0040NF est un laptop à la configuration très pointue capable de délivrer de solides performances. Avis aux gamers exigeants qui n'ont pas forcément un budget démesuré : ce PC portable est moins cher actuellement. Darty le propose en effet à 1 299,99 euros au lieu de 1 799,99 euros.

Pouvoir enchaîner les parties de jeu sans temps mort et avec une grande réactivité nécessite une machine gaming suffisamment puissante et fluide. Le hic, c’est que les meilleurs modèles, qui embarquent les derniers composants en date, sont bien souvent très (trop ?) onéreux pour les gamers au budget limité. D’où l’intérêt de surveiller les promotions. Aujourd’hui, c’est d’ailleurs le HP Victus 16-S0040NF qui nous intéresse particulièrement : d’abord pour sa fiche technique premium (RTX 4070, Ryzen 7, mémoire vive généreuse…), mais aussi pour son prix, qui bénéficie actuellement d’une réduction de près de 30 %.

Ce que propose le laptop gaming HP Victus 16-S0040NF

Un écran IPS Full HD de 16,1 pouces rafraîchi à 144 Hz

Un combo Ryzen 7 + RTX 4070 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 799,99 euros, le laptop gaming HP Victus 16-S0040NF est désormais proposé à 1 299,99 euros chez Darty.

Des performances de haut vol

Le véritable atout du laptop gaming HP Victus 16-S0040NF est bien évidemment sa configuration solide que les gamers les plus assidus et férus de combos nerveux devraient valider sans problème. Dans les entrailles de la bête, on trouve d’abord un processeur AMD Ryzen 7 7840HS cadencé à 3,8 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive. Un bon choix de la marque qui a visiblement souhaité minimiser les ralentissements, y compris dans le multitâche et le montage vidéo.

Côté GPU, on a droit à la récente RTX 4070, qui offre une compatibilité avec le DLSS 3, capable de générer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing. Un GPU qui permet de faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité. Le tout est complété par un SSD de 512 Go, qui va apporter une bonne dose de réactivité à la machine grâce à des temps de chargement réduits et des lancements vraiment plus rapides.

Un écran qui promet une belle fluidité

Pour ce qui est de son écran, le HP Victus 16-S0040NF intègre une dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080) de 16,1 pouces, soit une diagonale plus que confortable pour capter tous les détails d’une partie. Sa définition Full HD permet d’ailleurs de profiter d’une belle qualité d’image, et grâce à la technologie IPS, la dalle propose des angles de vision importants. Et pour ne rien gâcher, l’écran promet une fluidité exemplaire grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, une fonctionnalité primordiale lors des combos nerveux qui ne tolèrent aucun retard ou flou de mouvement.

Côté design, ce laptop diffère grandement de ses congénères très typés « gaming » avec leurs lignes futuristes. Ici, le modèle HP se contente d’un design plus sobre, avec un châssis noir mat et des lignes anguleuses classiques, sans oublier, heureusement, le clavier rétroéclairé. Sur ce châssis, on retrouve par ailleurs une connectique plutôt fournie avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et une prise jack. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.3 sont aussi de la partie. Enfin, n’espérez pas une endurance exceptionnelle avec ce type de configuration qui demande beaucoup de ressources, ce qui impactera forcément l’autonomie. On se console avec la charge rapide, qui permet de récupérer 50 % de la batterie en 30 minutes.

