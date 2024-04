Le casque sans fil premium de chez JBL passe de 329 € à 199 €, seulement un an après sa sortie

Plus connu pour ses enceintes portables, JBL propose aussi des casques Bluetooth qui valent le détour. C'est le cas du Tour One M2, un casque noté 8/10 qui profite actuellement 40 % de remise sur Amazon et Boulanger.

Après une première version décevante, JBL renouvelle son casque haut de gamme Tour One avec une deuxième version plus réussie. Cette seconde itération vient corriger les défauts de son prédécesseur et apporte un son de meilleure qualité. Ce casque ANC est aussi agréable à porter qu’à écouter, et coûte moins de 200 euros grâce à cette offre.

Le JBL Tour One M2 en quelques mots

Un bon confort de port et une excellente autonomie

Un son puissant, équilibré et détaillé

Immersion remarquable

Disponible à sa sortie à 329 euros, le casque audio JBL Tour One M2 est en ce moment remisé à 199,99 euros sur Amazon. On le trouve au même prix chez Boulanger.

Un casque qui se fait oublier facilement

Avec le Tour One M2, JBL propose un casque circum-aural articulé dont le confort de port est tout bonnement excellent. Les oreillettes sont équipées de mousses à mémoire de forme, qui viennent englober l’oreille. Une fois sur la tête, les mousses des coques et de l’arceau très tendres, tandis que la pression exercée est bien dosée. Léger, il est clairement conçu pour de très longues sessions d’écoute.

Il fera un très bon compagnon de route, notamment pour son autonomie musclée. La marque promet jusqu’à 50 heures sans réduction de bruit active et 30 heures avec. De notre côté, le casque a pu tenir 31 heures avec ANC active. Pari tenu donc ! Côté recharge, le Tour One M2 a besoin d’environ 2 h pour faire le plein, mais il peut récupérer 5 h d’autonomie en seulement 10 minutes, grâce à la charge rapide.

De l’ANC au rendez-vous, et une bonne qualité sonore

La réduction de bruit active est bien de la partie, et comparé au premier modèle, les résultats sont bien meilleurs, même si le casque reste en deçà de l’isolation offerte par les meilleurs casques Sony et Bose. Elle est efficace pour s’isoler convenablement dans les environnements moyennement bruyants. À travers l’application, vous allez pouvoir ajuster l’intensité de l’ANC, mais il n’y a aucun intérêt à en diminuer l’intensité.

Pour finir sur la partie audio, le casque de la firme américaine s’appuie sur deux transducteurs de 40 mm de diamètre. La signature du JBL a du punch, de l’équilibre et les trois registres de fréquences sont bien servis. S’il fallait émettre une réserve, ce serait sur la finesse des sons les plus hauts, mais on chipote. Peu importe ce qu’on écoute, musique ou film, quel que soit le volume, il y a du plaisir à la clé avec ce JBL Tour One M2. Le son est costaud à fort volume et incite à taper du pied ou à hocher de la tête.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le JBL Tour One M2.

Intéressés par des références pas chères ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth à moins de 100 euros.

