C’est pendant le Prime Day que le Sony WH-1000XM5 est au meilleur prix, mais pas grâce à Amazon

Vous recherchez un bon casque audio Bluetooth avec ANC et vous ne savez pas lequel choisir ? La dernière référence haut de gamme de Sony est en baisse : elle passe de 419 euros à 313 euros pendant la période du Prime Day, mais c'est pas vendu chez Amazon.

D’année en année, Sony améliore son casque Bluetooth et tient à offrir la meilleure réduction de bruit du marché. Sa dernière référence, le WH-1000XM5, arrive à proposer une ANC encore plus efficace pour supprimer les voix. Il vient avec son lot de nouveautés, et grâce au Prime Day, le voilà sous les 300 euros.

Les points positifs du Sony WH-1000XM5

La réduction de bruit active encore meilleure

Un rendu sonore très dynamique

Le Bluetooth multipoint

Le casque Sony WH-1000XM5 est sorti au prix de 419 euros, mais avec près de 150 euros de remise, le voilà à seulement 276 euros chez Boulanger grâce au code promo AUDIO10 et une remise immédiate dans le panier. On le trouve aussi à 313 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Sony WH-1000XM5. Le tableau s'actualise automatiquement.





Un nouveau design qui n’est pas sans inconvénient

Le casque Sony WH-1000XM5 change radicalement de design et sur un aspect plus minimaliste et épuré. C’est un produit bien fini et de qualité avec un arceau plus affiné et souple. Si son revêtement mat « feutré » fait de l’effet, ce changement de design l’empêche de se replier, ce qui est assez dommage…

Le confort est au rendez-vous, mais après plusieurs heures, il se peut que vous ressentiez un point d’appui au niveau de l’arceau, mais le rembourrage permet de réduire la gêne occasionnée. Quant aux coussinets en similicuir, ils englobent totalement les oreilles et permettent d’assurer une bonne isolation passive.

Une réduction de bruit active encore plus efficace

Sony clame haut et fort que son 1000XM5 est le meilleur casque à réduction de bruit du marché, et pour cela, la marque intègre huit microphones contre quatre sur le XM4. Le casque parvient à réduire les bruits efficacement, et surtout les voix. Il s’équipe même d’un capteur de pression atmosphérique. Ce dernier détecte si l’utilisateur est dans un avion, ainsi qu’un tissu technique sur les micros pour filtrer les bourrasques et éviter qu’elles ne soient retranscrites dans les haut-parleurs.

La qualité des appels vocaux a été, elle aussi, améliorée pour isoler convenablement votre voix des bruits ambiants. Au niveau des transducteurs, on passe d’un diamètre de 40 mm à un diamètre de 30 mm. Le rendu sonore est proche du WH-1000XM4, mais le XM5 affiche encore plus de précision et propose un rendu « plus naturel », mais avec moins de graves mis en avant. Autrement, on retrouve les trois codecs audio Bluetooth SBC, l’AAC et le LDAC. Le casque embarque également l’algorithme DSEE Extreme de Sony, ainsi qu’une compatibilité Bluetooth multipoint. Enfin, sachez qu’il peut tenir jusqu’à 30 heures avec la réduction de bruit activée et 40 heures sans. Quant à la recharge, vous pourrez gagner 3 heures d’écoute en seulement 3 minutes de charge.

Plus d’informations dans notre test du Sony WH-1000XM5.

