Boulanger fait perdre 300 € à notre TOP 1 des barres de son, la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus

Noté 9/10 par nos soins, la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est la meilleure barre de son du marché selon nous. Son prix s'allège enfin grâce à cette remise de 300 euros chez Boulanger.

Si vous avez récemment investi dans un TV 4K, le bon réflexe est de renforcer l’immersion visuelle par une meilleure immersion sonore en ajoutant une barre de son à vos équipements. On en trouve pour tous les budgets et si vous visez le haut de gamme, la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est la candidate idéale. Numéro 1 de nos recommandations en 2024 et noté 9/10 dans nos colonnes, cette référence nous a bluffés pour son immersion exceptionnelle et profite actuellement d’une ristourne de 300 euros.

Que propose la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus ?

Une barre de son élégante et polyvalente

Une expérience Dolby Atmos convaincante

Un son de qualité et immersif

Disponible au prix de 1 499 euros depuis son lancement, la barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Plus s’affiche aujourd’hui à un prix plus réduit chez Boulanger : 1 200 euros.

Une barre de son élégante, sans négliger la connectique

Sennheiser a réalisé avec soin sa barre de son Ambeo Soundbar Plus. On a de bonnes finitions avec des lignes élégantes, courbes et incurvées vers le haut. Pas de plastique, la barre de son est vêtue d’un tissu acoustique sur toutes les faces réussies. Si l’on retrouve sur le dessus, des commandes tactiles, elle s’accompagne d’une télécommande donne accès à plus de fonctions : volume, mode Ambeo, profils de spatialisation, choix de l’entrée et même lancement de la calibration.

Côté connectique, c’est un sans faute. L’Ambeo Soundbar Plus propose deux entrées HDMI, un port USB et une prise optique. Sur la partie connectée, elle n’est pas en reste, avec sa compatibilité Bluetooth (SBC/AAC), mais aussi Wi-Fi et Ethernet pour transmettre à la barre du son de qualité CD ou HD, sans perte. Sans oublier les fonctions AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect et même Tidal Connect, avec, pour ce dernier service de streaming, un support des titres en Dolby Atmos.

Un son de haut de qualité

L’une des fonctionnalités qui nous a impressionné lors de notre test, c’est sa technologie de spatialisation artificielle, baptisée Ambeo Plus. Elle permet de délivrer un son immersif, proche de celui obtenu avec des programmes en Dolby Atmos natifs. Le son se diffuse dans toute la pièce et parvient à se positionner sur les côtés et même derrière l’utilisateur, et ce, même sans enceintes surround. Ce mode 3D peut par ailleurs être modulé sur l’application Sennheiser Smart Control : plusieurs profils spatiaux en fonction du type de contenu y sont proposés.

D’après la marque, elle est capable de délivrer un son 7.1.4, ce qui est plutôt étrange étant donné qu’il n’y a que 9 transducteurs, mais heureusement, cette petite singularité n’a pas de conséquence sur les performances de la barre. Dans l’ensemble, l’appareil propose une signature sonore très équilibrée, avec un grave généreux, un médium doux et un aigu soyeux. Le mode Ambeo permet en plus de donner davantage de relief aux éléments sonores. Sur signal 5.1 ou Atmos, et sans activer le mode Ambeo, la scène horizontale est plutôt vaste, mais le son a tendance à demeurer frontal, sans élévation verticale par ailleurs.

N’hésitez pas à lire notre test sur la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus pour en savoir plus.

Si vous souhaitez comparer la Sennheiser Ambeo Soundbar Plus avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son du moment.

