Ce TV QLED Samsung a beau faire 75 pouces, il ne coûte pas une blinde grâce à cette offre

Le TV Samsung QE75Q80B de 75 pouces, qui promet une excellente qualité d'image et des fonctionnalités gaming, est proposé à 966 euros, alors que d'autres e-marchands l'affichent à plus de 2 000 euros.

Il y a encore quelques années, il était difficile pour le commun des mortels de s’offrir un téléviseur mesurant 75 ou 77 pouces, tant ces diagonales étaient synonymes de tarifs élevés. Et, la facture était encore plus salée quand les modèles offraient des technologies d’affichage comme l’OLED ou le QLED, très recherchées pour l’excellente qualité d’image qu’elles offrent. Mais, aujourd’hui, il est tout à fait possible de tomber sur des grands téléviseurs affichés à moins de 1 000 euros, à l’image du modèle Samsung QE75Q80B, qui cumule les atouts.

Les points essentiels du TV QLED Samsung QE75Q80B

Une dalle 4K QLED géante de 75 pouces

Compatible HDR10+ et HLG

Des ports HDMI 2.1 autorisant la 4K@120fps

Habituellement proposé à plus de 2 000 euros, le TV QLED Samsung QE75Q80B est désormais affiché à 966 euros chez PC Componentes.

Grande dalle, grande qualité

Avec sa dalle de 75 pouces, le TV QLED Samsung QE75Q80B vous enlèvera l’envie d’acquérir un vidéoprojecteur. Sa diagonale de 189 centimètres est plutôt impressionnante et promet des soirées séries ou films comme au cinéma. Toutefois, avant de passer à l’achat, il faut s’assurer de posséder un meuble TV suffisamment grand pour accueillir ce modèle, même si le pied central facilite l’installation sur un grand nombre de meubles, mais il faut aussi veiller à bénéficier d’un recul suffisant dans la pièce, pour ne pas s’abîmer les yeux devant l’écran.

Une fois ces paramètres pris en compte, vous pourrez profiter d’une dalle 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) de qualité, avec moult images détaillées, d’autant plus que la technologie QLED sera là pour apporter de beaux contrastes et un bon traitement de l’image. Le processeur Quantum Processor 4K se chargera de son côté de transformer tous les contenus en 4K en plus d’optimiser les réglages de son et de luminosité. En parlant de luminosité, justement, celle de ce TV peut grimper jusqu’à 1 500 nits, soit un excellent score. Et pour ne rien gâcher, le téléviseur de Samsung prend en charge certaines des meilleures normes vidéo, à savoir les HDR10+ et HLG, mais pas de Dolby Vision à l’horizon. Côté son, on a droit à une compatibilité avec le Dolby Atmos pour un son bien immersif et vaste, ainsi qu’à la technologie OTS (Object Tracking Sound), qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran.

Un TV pour le gaming, aussi

Équipé de quatre ports HDMI 2.1, le graal pour les gamers, le TV Samsung QE75Q80B est tout à fait adapté aux sessions de jeu. Sa dalle est nativement rafraîchie à 100 Hz, ce qui promet déjà une belle fluidité. Mieux encore, les ports HDMI 2.1 autorisent ici la 4K@120Hz. Les fonctions ALLM (Auto Low Latency Mode), qui réduit la latence, et FreeSync Premium Pro, qui minimise les saccades et les déchirures d’écran, sont aussi de la partie pour ajouter une dose de fluidité et de réactivité aux parties.

Enfin, le TV tourne sous Tizen 6, qui propose une foule de fonctionnalités pratiques, comme la possibilité de diviser l’écran entre deux sources. L’interface donne évidemment accès aux plateformes de streaming phares, et peut fonctionner en symbiose avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Bixby.

