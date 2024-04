Amazon lance l’offre la plus intéressante du moment pour le Galaxy Z Fold 5, le smartphone pliant par excellence de Samsung

Pour goûter au smartphone pliant le plus abouti de Samsung, il faut débourser 1 900 euros, mais grâce à cette offre sur Amazon, le Z Fold 5 peut vous revenir 500 euros moins chers.

Samsung a vu de nouveaux acteurs faire leur arrivée sur le marché des smartphones pliant, mais la firme sud-coréenne reste la référence dans ce domaine, et propose le Z Fold 5. Cette cinquième génération vient peaufiner la recette, et ajoute une expérience logicielle plus raffinée, mais aussi une puce véloce et un design revu. Il demande un gros budget, mais Amazon propose la meilleure offre actuellement avec cette réduction de plus de 25 %.

Les points clés du Samsung Galaxy Z Fold 5

Un design plus léger, plus fin, plus pratique

La toute puissance du Snapdragon 8 Gen 2

La polyvalence en photo

De base à 1 899 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 5 (12 Go de RAM + 256 Go de stockage) s’affiche à 1 599 euros sur le site Amazon, mais grâce à une ODR 200 euros, le téléphone revient à 1 399 euros.

Un pliant de plus en plus convaincant

Samsung rend une très bonne copie de son Z Fold et affine la recette sur cette cinquième génération. Avec son cadre en aluminium renforcé et ses tranches quasi plates, ce smartphone ultra haut de gamme donne l’impression d’avoir un petit bijou en main. Ce qui change sur cette itération, c’est sa charnière en goutte d’eau qui permet au téléphone d’être complètement fermé à plat et rend l’ensemble plus robuste. Il est aussi plus facile à ranger dans une poche, puisqu’il est moins épais (13,4 mm, soit 2,4 mm de moins que le prédécesseur). Par contre, pour ceux qui s’attendaient de ne plus voir la pliure au centre de l’écran interne, ici ce n’est pas le cas, elle est toujours visible.

On retrouve ensuite les mêmes écrans de 6,2 pouces à l’extérieur et de 7,6 pouces à l’intérieur, tous les deux Oled et 120 Hz. Les deux écrans sont des bijoux : couleurs, luminosité et même calibration, tout est bon. En photo, globalement, le Galaxy Z Fold 5 affiche rigoureusement la même configuration que le Galaxy Z Fold 4. On a droit à un bon piqué général et une gestion des couleurs un brin flatteuses. C’est un smartphone polyvalent, qui délivre des clichés satisfaisants avec un mode portrait efficace, un mode nuit qui va bien, un téléobjectif (x3) très performant.

Puissant, mais avec un inconvénient

Pour faire fonctionner son pliant, Samsung y ajoute le Snapdragon 8 Gen 2. Résultat : même en grand écran, il ne flanche pas. Que ce soit en utilisant plusieurs apps en même temps, tout reste fluide et réactif. Les apps se lancent en un clin d’œil. Il peut faire tourner n’importe quel jeu vidéo en 3D avec les paramètres graphiques à fond, mais il peut lui arriver de chauffer, mais ça reste contenu. Le tout tourne sous la dernière version de One UI, adapté pour ce format tablette, d’ailleurs plaisante à utiliser avec le stylet S Pen intégré.

Enfin, sur la partie autonomie, le Z Fold 5 n’excelle pas sur ce point, mais n’est pas mauvais. Il est alimenté par une batterie de 4 400 mAh qui promet de tenir une journée, mais pas plus. Les plus accros au téléphone ne verront sans aucun doute pas la fin de la journée, sauf si vous utilisez davantage l’écran externe, qui est moins énergivore. Mais ce que l’on regrette le plus, c’est l’absence de chargeur dans la boîte et sa puissance maximale de 25 W.

