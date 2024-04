Rapide et compact, ce chargeur Anker de 30 W est à prix mini sur Amazon

Efficace, compact et compatible avec de nombreux appareils, le chargeur rapide Anker Nano 3 est un petit objet bien pratique au quotidien. Il a aussi un autre atout majeur : son petit prix. En ce moment, Amazon le propose à 15,99 euros au lieu de 21,99 euros.

Les chargeurs rapides compacts ont maintes fois démontré tout leur intérêt, d’autant que leur petite taille n’est pas forcément synonyme de puissance faible. Certaines références promettent en plus une belle efficacité tout en étant affichées à des prix vraiment bas, à l’image du modèle Anker Nano 3, doté de 30 W, que l’on trouve pour 15 euros environ.

Les points essentiels du chargeur Anker Nano 3

Un format compact

Une puissance de charge de 30 W

Une compatibilité avec de nombreux appareils

Un port USB-C

Initialement proposé à 21,99 euros, le chargeur rapide Anker Nano 3 est actuellement disponible à 15,99 euros sur Amazon grâce au code promo 0U9KV2ZD.

Petit, mais suffisamment puissant

Le chargeur Anker Nano 3 se démarque de bien des concurrents grâce à son format. Avec ses dimensions vraiment contenues (3,6 x 2,9 x 7,3 cm) et son poids plume de 45 g, ce modèle est très compact et peut s’emporter partout très facilement, ce qui est bien rassurant quand on transporte des appareils qui se déchargent rapidement. Mais cette petite taille n’est pas synonyme de faible puissance, puisqu’ici, la puissance de charge s’élève à 30 W.

Et si ce chargeur rapide est capable de renfermer une telle puissance dans un si petit format, c’est grâce à la technologie GaN, ou nitrure de gallium. Ce composé, qui remplace le silicium traditionnellement utilisé dans les chargeurs, est plus efficace, et surtout, il chauffe beaucoup moins que le silicium. On peut donc installer bien plus de composants côte à côte et les inclure dans un espace plus restreint. Ainsi, on profite d’une puissance accrue, mais dans une taille réduite.

Compatible avec beaucoup d’appareils

Avec son port USB-C, ce chargeur rapide Anker Nano 3 peut recharger une foule d’appareils, comme des smartphones, tablettes et même ordinateurs portables. Selon la marque, il est possible de remplir la moitié de la batterie d’un iPhone 13 Pro, d’un iPhone 13 Pro Max ou encore d’un iPad Air en 45 minutes. La charge super rapide de Samsung, à 25 W, est aussi disponible.

Enfin, notez qu’Anker a misé sur une technologie, nommée ActiveShield 2.0, pour protéger les appareils chargés avec le Nano 3 en surveillant notamment leur température.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références afin de les comparer avec ce chargeur Anker, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides du moment.

