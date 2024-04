Huawei P60 Pro : devient-il plus intéressant avec 300 € de réduction ?

Le Huawei P60 Pro a un gros défaut : l'absence des services Google, qui se fait vraiment sentir au quotidien. En dehors de ça, il reste un bon smartphone avec des caractéristiques intéressants, notamment en photo. Il est surtout moins onéreux qu'avant : Amazon le propose actuellement à 899,99 euros au lieu de 1 199 euros.

Lancé l’année dernière, le Huawei P60 Pro est un smartphone haut de gamme qui s’est hissé à la première place de notre classement des meilleurs modèles de la marque grâce à son excellent écran, son module photo très efficace ou encore son autonomie. En revanche, il est difficilement recommandable, car il est dénué de tous les services Google, en raison de l’embargo américain imposé au constructeur depuis 2019. Un assez gros défaut qui peut être rédhibitoire pour certains, mais si cette absence d’applications ne vous dérange pas plus que cela, vous pourrez opter pour ce smartphone qui a d’autres atouts, d’autant plus qu’il est en ce moment moins cher qu’à sa sortie.

Auparavant proposé à 1 199 euros, le Huawei P60 Pro est désormais disponible à 899,99 euros sur Amazon.

Un smartphone sans les services Google, mais qui a d’autres avantages

Comme indiqué en préambule, en raison de la brouille entre les États-Unis et Huawei, le P60 Pro se passe de tous les services de Google. Vous n’y retrouverez donc pas le Play Store, Google Maps ou encore YouTube, des applications qui sont toutes remplacées par des versions maison de la marque chinoise. Ces dernières peuvent faire l’affaire sur le court terme, mais l’absence de l’écosystème Google peut vraiment être un frein à l’achat pour certains. Notez aussi que les applications comme WhatsApp ou SNCF Connect ne sont pas disponibles sur l’AppGallery de Huawei, et que la 5G n’est pas proposée non plus.

Les choses sont dites. Mais hormis ce désagrément, le Huawei P60 Pro reste un bon smartphone, avec quelques caractéristiques qui suffisent à le ranger parmi les modèles premium les plus intéressants du marché. On a par exemple droit à une dalle AMOLED très lumineuse de 6,67 pouces, aux bordures très fines et équilibrées, et sans menton. Les finitions sont agréables, de même que la prise en main. Le taux de rafraîchissement varie de son côté de 1 à 120 Hz selon le contenu affiché, ce qui permet de bénéficier d’une fluidité exemplaire. La définition d’image maximale de 2700 par 1220 pixels est quant à elle fixée par défaut sur un mode intelligent variant entre QHD+ et Full HD+ pour économiser de la batterie. Le Huawei P60 Pro s’accompagne par ailleurs de l’interface EMUI 13.1, basée sur la version open source d’Android, qui ne comporte donc pas les services Google.

Un roi de la photo

Huawei a tout misé sur le module photo de son P60 Pro et cela se ressent. Ce smartphone est équipé de trois capteurs, à savoir grand-angle de 48 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Globalement, le smartphone s’en sort très bien et s’adapte aux différentes conditions lumineuses. Les couleurs des clichés sont très réalistes. Mention spéciale pour le téléobjectif x10 qui capture très bien les petits détails lointains. Les capacités de Huawei en photo algorithmique sont également bien mises en évidence ici, avec des clichés nettement améliorés après la prise de la photo.

Côté performances, le Huawei P60 Pro embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, qui offre une belle puissance. Elle se rapproche presque du Snapdragon 8 Gen 2. Pour ce qui est de l’autonomie, la batterie affiche une capacité de 4 815 mAh et peut se recharger à 88 W en filaire (chargeur fourni) et jusqu’à 50 W sans fil.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Huawei P60 Pro.

