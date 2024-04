À -40 %, cette caméra 2K avec sirène intégrée est une bonne arme de dissuasion abordable

La caméra de surveillance Tapo C310 de TP-Link fait du bon travail pour identifier des intrus, et cela, de nuit comme de jour. Déjà à petit prix, la voilà en promotion à 36 euros contre 59 euros de base.

Les caméras TP-Link sont généralement proposées à un bon rapport qualité-prix. La firme chinoise compte de bons modèles, qui sont d’ailleurs très abouties pour leur prix. C’est le cas de la référence C310, qui s’équipe d’une alarme pour faire fuir les intrus, et détecter les mouvements de jour comme de nuit. Aujourd’hui, elle coûte 40 % de moins.

Les avantages de la Tapo C310

Une petite caméra résistante, simple à installer

Une qualité d’image très satisfaisante

La vision de nuit de bon niveau

Commercialisée au prix de 59,99 euros, la caméra de surveillance TP-Link Tapo C310 s’affiche dorénavant à un prix plus bas sur Amazon : seulement 36,99 euros.

Une caméra pas très discrète, mais robuste et facile à installer

La Tapo C310 de TP-Link a une apparence plutôt atypique. En forme de cube, elle mise sur un petit gabarit, avec des dimensions de 142,3 × 103.4 × 64,3 mm, mais avec ses deux antennes Wi-Fi, elle n’est pas particulièrement discrète. Les antennes peuvent tourner sur elles-mêmes et permettent, si vous en avez besoin, de stabiliser la caméra si vous souhaitez la poser sur un meuble.

Aussi à l’aise à l’extérieur, elle est capable de résister aux intempéries (IP66) et fonctionne par des températures allant de -20 °C à +45 °C. Concernant son installation, il faut vous munir d’une perceuse, mais avant de faire des trous dans un mur, pensez à faire un test pour vérifier que le Wi-Fi est assez puissant.

Un très bon niveau d’image pour voir ce qui se passe chez vous

Par défaut, la caméra C310 filme en Full HD (1 920 × 1 080 pixels) dont le niveau de détail est déjà supérieur à la moyenne. Mais grâce à son capteur de 3 MP, elle peut également capturer des vidéos et des photos en 2 304 × 1 296 pixels encore mieux définis et reconnaître un visage devient bien plus facile. La luminosité est assez bien gérée et les contre-jours sont maîtrisés. Les visages sont facilement identifiables, tant que la personne n’est pas située à plus de 5 à 6 mètres. Une fois la nuit tombée, la qualité d’image est aussi bonne, mais avec un peu moins de précision.

Bien sûr, elle est capable de détecter les mouvements et vous alerte en temps réel sur votre smartphone. Elle peut repérer les intrus à partir de 5 mètres de distance durant notre test. Une alarme est aussi intégrée, pas très puissante, mais peut faire fuir les intrus peu expérimentés. D’autres fonctionnalités, comme la création de zones de détections, sont disponibles avec l’abonnement à 3,99 euros par mois. Pour stocker les vidéos, vous pourrez très bien utiliser le cloud, ou bien le faire avec une microSD.

Retrouvez plus de détails dans notre test complet sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C310.

