Dell envoie du lourd avec son PC portable sous Ryzen 5 série 7000 à moins de 400 €

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable efficace et pas cher, il y a de très belles affaires chez Dell en ce moment. Par exemple, son Inspiron 16 équipé d’une puce Ryzen 5 série 7000 passe de 599 euros à 399 euros seulement.

Pour un budget inférieur à 500 euros, il est n’est pas impossible aujourd’hui de trouver un PC portable bien équipé. C’est le cas du modèle Inspiron 16 qui se montre très efficace en intégrant un processeur Ryzen 5 série 7 000, et qui est en ce moment affiché à un meilleur prix grâce à une remise de 200 euros sur son prix habituel.

Que propose ce Dell Inspiron 16

Un grand écran de 16 pouces en Full HD+ au format 16:10

De belles prestations avec sa puce Ryzen 5-7530U

Accompagné de 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 1 To SSD

Dell propose son Inspiron 16 avec une puce AMD Ryzen 5 série 7 000 à seulement 399,36 euros contre 599,99 euros habituellement.

Un laptop soigné, idéal pour le divertissement

Même si sa gamme XPS est ce qui se fait de mieux en matière de design, Dell propose sur son Inspiron 16 une jolie conception avec son châssis argenté solide. Cette référence affiche une grande diagonale de 16 pouces, idéal pour réaliser du multitâche et avoir une vision globale. Avec sa définition Full HD, la dalle procure une qualité d’images suffisante pour apprécier vos contenus favoris.

Sa diagonale de 16 pouces ne l’empêche pas d’être un PC portable léger et fin. Avec 18,2 mm d’épaisseur et 1,84 kg seulement sur la balance, l’appareil Dell convient parfaitement aux utilisateurs ayant besoin d’une machine facile à transporter pour leurs déplacements. Et, malgré sa finesse, il est solide et robuste, notamment grâce à son alliage en magnésium/aluminium.

Une configuration sous ADM efficace

Sous le capot de cet appareil Dell, on retrouve une puce AMD Ryzen 5 7530U, couplée à 8 Go de mémoire vive pour un excellent rapport qualité-prix. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos activités sans trop de ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Il offre une expérience utilisateur fluide sous Windows 11, et dispose d’un SSD de 1 To, qui apporte au passage une très grande quantité de stockage, mais aussi plus de rapidité au lancement de vos logiciels et de réduire les temps de chargement.

Enfin, pour rester productif, la marque promet jusqu’à 10 heures d’autonomie. Avec une utilisation poussée, ce chiffre sera toutefois amené à diminuer. Son véritable point fort est son chargeur USB-C de 65 W capable d’offrir 2 heures d’utilisation après 15 minutes de charge seulement. Il faudra compter 1 h 10 pour faire le plein. Quant à la connectique, on trouve deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port USB Type C, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise jack audio.

