Ce Chromebook sous Intel Core taillé pour le cloud gaming est 250 € moins cher

Annoncé l'année dernière, l'Asus Chromebook Vibe CX34 a, selon la marque, été pensé pour le cloud gaming. Une machine pratique pour celles et ceux qui ne veulent pas s'embarrasser d'un laptop gaming trop puissant, et donc trop onéreux. En ce moment, il coûte 399 euros chez E.Leclerc, alors qu'il était proposé à 649 euros au lancement.

Le cloud gaming permet de jouer aux derniers jeux 3D gourmands sur tout type de support, y compris sur les machines moins puissantes. Mais pourquoi Asus s’est-il mis en tête de lancer un Chromebook pensé pour le cloud gaming si le type de laptop, sur lequel on veut lancer un titre sur des services comme GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming, importe peu ? Eh bien, figurez-vous que la marque a réellement adapté son Chromebook Vibe CX34 Flip pour cet usage, en misant sur quelques caractéristiques indispensables pour jouer sans latence et avec fluidité sur les plateformes. Si le projet vous tente, sachez que ce Chromebook est disponible à moins de 400 euros.

Ce qu’il faut savoir sur l’Asus Chromebook Vibe CX34 Flip

Un écran 16:10 rafraîchi à 144 Hz

Un combo i5-1235U + 8 Go de RAM + SSD NVMe de 128 Go

Le Wi-Fi 6E

Au lieu de 649 euros habituellement, l’Asus Chromebook Vibe CX34 Flip est en ce moment affiché à 399 euros chez E.Leclerc.

Un écran qui offre une fluidité agréable

L’un des atouts de l’Asus Chromebook Vibe CX34 Flip est inscrit dans son nom. Adoptant le format « Flip » que l’on retrouve sur bien des références de la marque, ce Chromebook dispose de charnières qui permettent de positionner l’écran en mode chevalet, en mode tablette ou encore en mode… ordinateur portable classique. Asus propose ainsi une diversité d’utilisations bien appréciable.

La vraie pièce maîtresse de ce design, c’est bien sûr cet écran 16:10 de 14 pouces, qui propose par ailleurs une résolution WUXGA (1 920 x 1 200 pixels). Le format 16:10 permet pour rappel de bénéficier d’une surface d’affichage plus importante que sur un écran 16:9. Pour jouer, c’est idéal, puisque l’on peut profiter d’un espace vertical supplémentaire, et donc d’une meilleure visibilité dans chaque scène du jeu. Autrement, n’oublions pas l’autre avantage majeur de cet écran : son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui promet une fluidité exemplaire. D’ailleurs, le service de cloud gaming de Nvidia, GeForce Now, offre un un tel niveau de fluidité en streaming. Concernant le clavier de ce Chromebook, celui-ci propose de l’anti-ghosting, idéal, donc pour effectuer des combinaisons de touches rapides sans risquer les erreurs d’interprétation ou les blocages.

Des parties sans latence

L’Asus Chromebook Vibe CX34 Flip propose donc une plus grande fréquence d’affichage qui permet d’aider à minimiser la latence, mais il faut que la connexion internet suive la cadence. Heureusement, ce laptop propose aussi du Wi-Fi 6E. En ce qui concerne sa configuration, ce Chromebook embarque un processeur Intel Core i5-1235U cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) épaulé par 8 Go de RAM. Ce n’est certes pas le combo le plus puissant, mais rappelez-vous qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une machine ultra performante pour profiter du cloud gaming. Le tout est par ailleurs complété par un SSD NVMe de 128 Go pour plus de réactivité.

Enfin, ce Chromebook tourne bien évidemment sous Chrome OS, un système d’exploitation rapide et très simple à utiliser. Le navigateur Chrome est ici placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique pour ne plus égarer ses fichiers, sont directement intégrés au Chromebook.

