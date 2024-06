Le prix du très bon Samsung Galaxy A55 est déjà en chute libre sur Amazon

Le Galaxy A55 est le nouveau milieu de gamme par excellence de chez Samsung. Si vous êtes intéressés, sachez qu’en ce moment, il se négocie à 434 euros au lieu de 499 euros sur Amazon.

En dehors de ses modèles haut de gamme, Samsung est aussi réputé pour ses smartphones milieu de gamme comme le Galaxy A55 sorti dernièrement. Après de très bons prédécesseurs, ce modèle est un investissement de choix et pensé pour durer dans le temps. À peine sortie, le voilà déjà à prix fortement réduit sur Amazon.

Les avantages du Samsung Galaxy A55

Un design digne des premium

Un meilleur SoC : l’Exynos 1480

Une bonne polyvalence photo

Sorti à 499 euros, le nouveau Samsung Galaxy A55 s’affiche en promotion à 434 euros sur Amazon. De plus, le chargeur est offert !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy A55. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy A55 au meilleur prix ?

Des finitions de plus en plus premium

Le Samsung Galaxy A55 mise sur des matériaux plus nobles que le Galaxy A35, et se pare d’un dos en verre et un contour métallique qui apporte une touche premium. Une fois allumée, on découvre un écran Amoled de 6,6 pouces, avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120 Hz, sans oublier la protection Gorilla Glass Victus+.

Pour la partie photo, le Galaxy A55 intègre un triple capteur 50 + 12 + 5 mégapixels, sans oublier la caméra selfie de 32 mégapixels. Il devrait offrir de bons clichés, et la marque s’en assure en ajoutant de l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité globale, surtout en basse lumière.

Efficace, avec de belles années devant soi

Pour faire tourner son appareil, la firme sud-coréenne intègre la puce Exynos 1480, couplée à 8 Go de mémoire vive. D’après la marque, la puce apporte 14 % de puissance en plus sur la partie GPU. De quoi permettre de lancer dans de meilleurs conditions les jeux 3D. Il tourne nativement sous Android 14, et, avec ce modèle, vous êtes assuré d’avoir quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité. Le Galaxy A55 tiendra la route encore longtemps, c’est d’ailleurs l’un des smartphones les plus faciles à réparer du marché selon PBKReviews.

Pour finir sur l’autonomie, le A55 embarque une batterie de 5 000 mAh. Il devrait être capable de tenir une journée sans broncher. Seul hic, le chargeur s’élève à 25 W seulement.

En attendant notre test, découvrez notre test complet sur le Samsung Galaxy A55.

Afin de comparer le Samsung Galaxy A55 avec d’autres modèles que l’on recommande sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.