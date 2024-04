En promo à moins de 7 €, cette ampoule connectée Xiaomi devient un excellent choix

Si vous souhaitez vous offrir une ampoule connectée sans vous ruiner, alors vous pourrez vous tourner vers Xiaomi, qui propose plusieurs références d'éclairages intelligents à tout petit prix. La Mi Smart LED Bulb Warm White, qui diffuse une lumière chaude agréable, est l'une des moins chères du catalogue en ce moment : elle est proposée, sur le site de la marque, à 6,99 euros au lieu de 14,99 euros.

Les ampoules connectées Philips Hue ont beau dominer le marché des éclairages intelligents, elles ne doivent pas éclipser les références bien plus abordables qui existent chez d’autres marques et qui démontrent, elles aussi, une bonne efficacité. Xiaomi propose par exemple plusieurs bonnes références d’ampoules connectées bien moins chères que les Philips Hue, à l’image de la Mi Smart LED Bulb Warm White. Celle-ci diffuse une lumière chaude apaisante, est compatible avec les assistants vocaux et coûte moins de 7 euros en ce moment.

Les points forts de la Mi Smart LED Bulb Warm White

Facile à installer

Diffuse une lumière chaleureuse

Une application complète

Compatible avec les assistants vocaux

Initialement affichée à 14,99 euros, l’ampoule connectée Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White est désormais proposée à 6,99 euros sur mi.com.

Une installation simple comme bonjour

Si les ampoules connectées conçues par Philips Hue nécessitent l’obtention d’un pont de connexion pour qu’elles puissent dévoiler tout leur potentiel, la Xiaomi Mi Smart LED Bulb Warm White n’en a pas besoin pour fonctionner, ce qui est tout de même plus pratique (et plus économique, sachant qu’un hub représente une dépense supplémentaire). Pour installer et commencer à utiliser l’ampoule de Xiaomi, il n’y a rien de plus simple : il suffit de la fixer sur un port E27 puis de vous rendre sur l’application de la marque, Mi Home, et de la connecter au réseau Wi-Fi du domicile.

Par ailleurs, grâce à la technologie LED, la Mi Smart LED Bulb Warm White est bien plus économe en énergie que n’importe quelle ampoule incandescente. La marque promet ainsi une autonomie de 25 000 heures et assure qu’à raison de 6h d’utilisation par jour, l’ampoule a une durée de vie d’environ 11 ans.

Une lumière apaisante

Une fois bien installée, la Mi Smart LED Bulb Warm White peut diffuser une lumière chaude jaune, soit un éclairage très doux qui permet de se relaxer dans une atmosphère chaleureuse. Une ampoule idéale pour le soir, donc, où on n’a pas envie d’être agressé par une lumière blanche. La luminosité proposée par l’ampoule peut d’ailleurs atteindre 810 lumens, ce qui est bien assez. Depuis l’application, vous pourrez réduire et augmenter l’intensité de l’éclairage de l’ampoule et programmer des heures de mise en route et d’arrêt ainsi que des routines. Des recommandations d’éclairage en fonction des situations sont même proposées. Notez bien que cette ampoule ne peut pas diffuser une lumière colorée, comme la Mi LED Smart Bulb Essential par exemple.

Enfin, l’ampoule de Xiaomi est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa. Vous pouvez ainsi demander à votre enceinte Google Nest ou Echo, par exemple, d’allumer ou éteindre vos ampoules, ou encore de changer leur intensité. Pratique pour gagner un temps précieux. En revanche, l’ampoule n’est pas compatible avec Apple HomeKit.

