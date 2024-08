Boulanger lâche une offre inédite pour le Samsung Galaxy S24 Ultra, le roi des smartphones devient alors plus intéressant que jamais

Eh oui, le dernier smartphone ultra haut de gamme de Samsung n’échappe pas non plus aux promotions. Le Galaxy S24 Ultra est actuellement trouvable à 989 euros au lieu de 1 469 euros chez Boulanger, avec une Galaxy Watch FE offerte en plus.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Le Samsung Galaxy S24 Ultra fait l’objet d’une très belle offre aujourd’hui. On connaît les capacités impressionnantes de la dernière vedette du constructeur sud-coréen, sa partie intelligence artificielle qui donne le cap à tout le marché des smartphones premium cette année, mais aussi son prix qui frise l’indécence. Du coup, cette réduction de plus de près de 500 euros avec une motnre connectée offerte est plus que la bienvenue.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Un écran ultra-lumineux avec traitement anti-reflets

La puissance d’un Snapdragon 8 Gen 3 dans le ventre

Son appareil photo avec un nouveau téléobjectif x5

Les fonctions Galaxy AI et 7 ans de MAJ Android

Au lieu de 1 469 euros habituellement, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 989 euros chez Boulanger grâce à une remise de 280 euros et un bonus de 200 euros pour la reprise d’un ancien smartphone. Enfin, une montre connectée Galaxy Watch FE est offerte à l’achat.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S24 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

L’intelligence artificielle à la barre pour cette génération

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un véritable bijou de technologie et en tant que roi, il se doit de soigner ses apparences. Aussi son design reprend celui du très apprécié Galaxy S23 Ultra avec un format carré rehaussé cette fois-ci d’un cadre en titane à l’image des derniers iPhone Pro. L’écran reçoit lui aussi quelques changements tels qu’un traitement anti-reflets qui ne l’empêche pas d’être plus lumineux que son prédécesseur, avec un pic de 2 600 cd/m² en mode HDR. Comme avant, la dalle AMOLED est en QHD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Mais ce qui a fait le plus parler de ce Samsung Galaxy S24 Ultra, ce sont les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle réunies sous le label Galaxy AI : traduction de conversations orales, reformulation de SMS pour adopter un ton amical ou professionnel, retouches photo, Circle to Search, etc… Intéressantes et pratiques dans plusieurs situations, ces fonctions demandent toutefois à être peaufinées, ce qui arrivera sûrement au fil des mises à jour. Pour ce qui est des MAJ justement, Samsung se met au niveau de Google et annonce un suivi logiciel de sept ans !

Les power user ne seront pas déçus

Comme pour le Galaxy S23 Ultra l’année dernière, Samsung ne fait pas dans la dentelle avec sa vitrine technologique pour ce qui est de la puissance. Le Samsung Galaxy S24 Ultra embarque le nec plus ultra des SoC, un Snapdragon 8 Gen 3, ainsi qu’une nouvelle chambre à vapeur deux fois plus grande pour une gestion thermique irréprochable. Dans les usages intensifs et les jeux gourmands, ce smartphone ne se retrouve jamais en difficulté, c’est dire la puissance qu’il peut déployer.

Pour ce qui est de l’appareil photo, le Samsung Galaxy S24 Ultra reprend quasiment la même configuration que son prédécesseur avec un capteur principal grand-angle de 200 Mpx (f/1,7), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2), un téléobjectif x3 de 10 Mpx (f/2,4) et un nouveau capteur : un téléobjectif x5 de 50 Mpx (f/3,4) mieux apprécié que le téléobjectif x10 du Samsung Galaxy S23 Ultra. Enfin, une batterie de 5 000 mAh assure une réserve d’énergie pour deux journées entières d’utilisation. Dommage que la recharge soit toujours limitée à 45 W.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Afin de comparer le Samsung Galaxy S24 Ultra avec d’autres modèles premium que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.