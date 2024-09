Cette trottinette électrique Xiaomi est de retour en promo sous les 200 €

La Xiaomi Electric Scooter 4 Go est la plus abordable du catalogue de la marque. Elle va à l’essentiel pour assurer les petites distances et se négocie à un prix encore plus doux aujourd’hui : 199 euros au lieu de 299 euros.

Source : Xiaomi

La Electric Scooter 4 Go est la trottinette entrée de gamme de Xiaomi. Elle se destine avant tout pour faire de petits trajets urbains, et pour les personnes ne souhaitant pas dépenser un gros budget pour ce type d’appareil. Pas de grandes performances ni de grosse batterie, mais un petit prix sous les 200 euros grâce à cette offre.

Les atouts de la Xiaomi Electric Scooter 4 Go

Une trottinette légère, facile à transporter

Un moteur de 250 W et une vitesse de 20 km/h

Une autonomie limitée aux courts trajets

Au départ à 299 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Go est actuellement remisée à 199 euros seulement sur le site de Carrefour.

Une trottinette légère, mais il y a un hic…

Pour un modèle entrée de gamme, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go emprunte le look de la version Pro, et profite de jolies finitions avec ses câbles assez discrets et une touche orangée. Un design typique de la firme chinoise, mais qui ne dispose pas la fonction de pliage. Cette version n’a pas de levier à actionner, il faut démonter la colonne de direction avec 4 vis pour la ranger couchée.

Dommage, surtout que son poids de 13,7 kg la rend propice au transport. Au moins, vous n’aurez aucun mal à l’emporter avec vous. Autrement, elle résiste efficacement aux éclaboussures d’eau (IPX4), ce qui vous permet de rouler même sous la pluie, et elle supporte une charge de 90 kg. Niveau confort, le deck est assez large, mais avec ses pneus de 8,1 pouces, il faudra éviter les routes pavées, les petits trous ou les chaussées dégradées.

Des concessions sur la puissance et l’autonomie

Avec la 4 Go, vous êtes assuré de respecter la vitesse légale pour une trottinette électrique. Elle s’appuie sur un moteur d’une puissance de 250 W avec un pic de 450 W permettant d’atteindre une vitesse maximale de 20 km/h. Les pentes sont possibles à gravir à hauteur de 10 %, mais attention tout de même, l’engin va être à la peine et manquer de puissance.

Sans surprise, avec son poids, elle embarque une petite batterie qui lui confère 18 km d’autonomie, d’après la marque. Ce chiffre a été obtenu en roulant avec une batterie pleine et une charge d’environ 75 kg à une vitesse constante de 15 km/h sur une route plate. On peut donc s’attendre à moins, cela dépendra de votre utilisation. En tout cas une chose est sûre, il faudra être très prudent à chaque sortie, et surveiller le niveau de la batterie.

