Ce laptop gaming (avec RTX 4050 + Core i7) est le moins cher des French Days

La semaine des French Days a démarré et avec elle, de nombreuses promotions dans le segment de la high-tech, sur les derniers smartphones, les écouteurs sans fil les plus prisés ou encore sur les configurations et composants en tous genres. Dans ces bonnes affaires, nous avons déniché le laptop idéal pour les gamers avec un petit budget : un Lenovo LOQ 15IRH8 avec RTX 4050 et Intel Core i7 et disponible à 799 euros au lieu de 1 199 euros chez Boulanger.

L’annĂ©e dernière, le constructeur chinois Lenovo lançait sa nouvelle gamme LOQ dans son catalogue de PC portables gaming. Plus abordables que les modèles de la gamme Legion, ces laptops embarquent tout de mĂŞme des configurations puissantes avec les derniers composants Ă la pointe, les compromis ayant Ă©tĂ© faits ailleurs. Par exemple, ce Lenovo LOQ 15IRH8 en promotion pendant les French Days peut s’enorgueillir d’une RTX 4050 et d’un Intel Core i7 de 13e gĂ©nĂ©ration, et il est moins cher de 400 euros aujourd’hui seulement !

Le Lenovo LOQ 15IRH8 en quelques points

Un design efficace avec une connectique sans sacrifice

Un combo RTX 4050 + Intel Core i7 de 13e génération

Un écran IPS-LCD en FHD et rafraîchi à 144 Hz

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Lenovo LOQ 15IRH8 est maintenant disponible en promotion Ă 799 euros chez Boulanger. Attention, cette offre est disponible ce 30 avril seulement !

Un laptop fonctionnel conçu avec pragmatisme

Nous parlions de compromis pour dĂ©signer la gamme LOQ, et ceux-ci concernent d’abord le design. On se retrouve avec un châssis en plastique tout ce qu’il y a de plus commun, peu de signes distinctifs si ce n’est le logo LOQ sur le cĂ´tĂ© du capot. Lenovo va a l’essentiel et fait comprendre que le plus important est que ce laptop soit fonctionnel, et dans un souci d’efficacitĂ©, la connectique n’a subi aucun sacrifice. Le Lenovo LOQ 15IRH8 embarque ainsi trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.0, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3.5 mm.

Le constructeur chinois se contente aussi du minimum syndical du cĂ´tĂ© de l’Ă©cran, une dalle IPS-LCD de 15,6 pouces. En plus de proposer des angles de vision ouverts, elle est en dĂ©finition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et profite d’un bon taux de rafraĂ®chissement de 144 Hz, ce qui est la base pour profiter comme il se doit des jeux les plus nerveux. On peut toutefois regretter que ce soit un peu terne au niveau des couleurs, Lenovo promet une couverture de seulement 45 % de la norme NTSC, de notre cĂ´tĂ©, nous avions mesurĂ© une couverture de 60,3 % de l’espace sRGB.

Ce qu’il faut de puissance pour un usage pointu

Il existe plusieurs configurations du Lenovo LOQ 15IRH8 et celle-ci embarque une RTX 4050, le modèle d’entrĂ©e de gamme de la dernière gĂ©nĂ©ration de cartes graphiques de Nvidia. Les performances de la RTX 4050 sont comparables Ă celles de la RTX 3060, bien que lĂ©gèrement infĂ©rieures, mais la nouvelle architecture Ada Lovelace lui permet d’ĂŞtre plus efficace en ray-tracing et plus Ă©conome en Ă©nergie (le TGP s’Ă©lève ici Ă 95 W). C’est assez pour lancer les derniers jeux en FHD, et au besoin, le DLSS 3 permet de booster considĂ©rablement les performances.

Avec la RTX 4050, nous retrouvons un Intel Core i7-13620H, un processeur Ă dix cĹ“urs cadencĂ© Ă 2,4 GHz par dĂ©faut et capable d’atteindre une frĂ©quence de 4,9 GHz en mode turbo boost. Il est assistĂ© par 16 Go de RAM DDR5 pour assurer la partie multitâche, une puce Intel UHD Graphics pour les tâches graphiques lĂ©gères et un SSD de 512 Go pour stocker et lancer applications et fichiers. Enfin, l’autonomie ne s’Ă©lève qu’Ă quatre Ă cinq heures, une durĂ©e plutĂ´t commune pour les laptops gaming qui sont loin d’avoir la meilleure efficience Ă©nergĂ©tique.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Lenovo LOQ 15IRH8.

