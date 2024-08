Honor Magic 6 Lite : un bon smartphone pas cher avec une enceinte Bluetooth offerte grâce à cette offre Boulanger

Avec l’arrivée d’une récente référence entrée/milieu de gamme dans le catalogue, à savoir le Honor 20 Lite, le Magic 6 Lite de la même marque voit donc son prix chuter. Ce smartphone au bon rapport qualité-prix, en pack avec une enceinte Bluetooth, est proposé au prix intéressant de 300 euros au lieu de 449 euros le tout.

Le Honor Magic 6 Lite // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Début 2024, et avant même la sortie de ses modèles haut de gamme, Honor a sorti le Magic 6 Lite. Un smartphone milieu de gamme qui arbore une fiche technique équilibrée. Bien qu’il ne se démarque pas totalement de la concurrence, ce smartphone milieu de gamme qui a obtenu la note de 7/10 à notre test s’avère tout à fait satisfaisant dans son ensemble, et encore plus recommandable avec une belle promotion.

Les points forts du Honor Magic 6 Lite

Un design réussi avec des formes harmonieuses

Un écran Amoled, 120 Hz, et une bonne luminosité adaptative

Une bonne autonomie

Lancé en janvier dernier au prix de 399,99 euros, le Honor Magic 6 Lite (256 Go) est aujourd’hui proposé dans un pack à 300 euros chez Boulanger, accompagner d’une enceinte Honor Choice Bluetooth Speaker, d’une valeur de 49,99 euros.

Un smartphone tout à fait… honorable

Outre son revêtement en plastique mat au dos, le Honor Magic 6 Lite arbore de belles finitions. Mieux encore, avec sa finesse et son écran incurvé, on lui prêterait même des allures de smartphone premium. Ses performances en matière d’affichage sont en revanche plus modestes, de l’ordre du satisfaisant. Sa dalle AMOLED de 6,78 pouces – qui offre une bonne prise en main – affiche des couleurs vives, une bonne luminosité et un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Côté performances au sens strict, l’appareil se débrouille très bien pour les tâches élémentaires. Son Snapdragon 6 Gen 1 est en effet à la hauteur pour ce qui est de la navigation, des réseaux sociaux, messages et appel. En revanche, pour les tâches plus gourmandes telles que les jeux, c’est un peu plus compliqué. On gardera en tête qu’il tourne sous Android 13 et que le Honor Magic 6 Lite ne profitera que de 2 ans de mises à jour.

Pourquoi mettre encore un capteur macro sur cette gamme de prix ?

Son autonomie lui permet de se rattraper puisqu’il a pu tenir une journée et demie lors de notre test. Une autonomie confortable qui s’accompagne d’une charge de 35 W satisfaisante. En une demi-heure, le téléphone récupère la moitié de sa batterie.

Enfin, côté photo, ne vous attendez pas à quelque chose d’extraordinaire. Le capteur macro se montre inutile, les clichés manquant de lumière. Les selfies sont plutôt bons, le mode portrait est correct et les couleurs sont assez fidèles à la réalité avec le capteur principal.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Honor Magic 6 Lite.

Afin de comparer le Honor Magic 6 Lite avec d’autres modèles disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.

