Voici un puissant laptop gaming avec une RTX série 3000, et pas cher grâce à cette offre Cdiscount

L'Asus TUF Gaming F15 est un PC portable gamer idéal pour celles et ceux qui souhaitent une machine suffisamment réactive et puissante, mais qui ne nécessite pas de se ruiner avant de pouvoir en profiter. Aujourd'hui, on peut ainsi trouver ce modèle à 599,99 euros au lieu de 699,99 euros chez Cdiscount.

Il est souvent possible de trouver des PC portables dédiés au gaming à bon prix, comme l’Asus TUF Gaming F15. Certes, ce modèle embarque une carte graphique et un processeur qui ne sont pas très récents, mais sa configuration demeure suffisamment puissante pour enchaîner les sessions sans accroc. Et, la bonne nouvelle, c’est qu’il est en ce moment proposé à moins de 600 euros.

Les points forts de l’Asus TUF Gaming F15

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Une RTX 3050 + i5 de 12e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 699,99 euros, l’Asus TUF Gaming F15 est désormais proposé à 599,99 euros chez Cdiscount avec le code promo ZLAN50. Notez toutefois que la machine est livrée sans Windows.

Un écran taillé pour les parties nerveuses

La première pièce maîtresse de cet Asus TUF Gaming F15 est sans conteste son grand écran de 15,6 pouces, soit une diagonale suffisamment grande pour ne louper aucun détail dans la partie et pour jouer confortablement. Sa définition Full HD (1 920 x 1 080) offre quant à elle une bonne qualité d’image, même si on aurait aimé ici une dalle QHD avec une telle diagonale. L’écran bénéficie par ailleurs de la technologie IPS, qui promet des angles de vision très ouverts. On a également droit à un taux de rafraîchissement de 144 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité et d’images détaillées sans flou de mouvement ; parfait pour enchaîner les combos nerveux sans accroc. La technologie Adaptive Sync permet d’ailleurs de réduire considérablement les lags, les saccades et autres déchirures d’écran.

Côté design, on a face à nous un châssis noir mat assez classique, au milieu duquel on retrouve un clavier rétroéclairé avec les touches de commande principales bien mises en surbrillance. Pour ce qui est de la connectique, l’Asus TUF Gaming F15 intègre deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 3.2 Type-C (DisplayPort), un Thunderbolt 4, un port HDMI, un port Ethernet, un lecteur de cartes SD et une prise combo casque/micro. C’est largement assez pour compléter son setup avec d’autres périphériques.

Une configuration assez solide

Asus a fait quelques concessions sur la fiche technique pour maintenir un prix suffisamment contenu, mais l’ensemble reste tout à fait satisfaisant. Dans les entrailles du PC portable, se loge d’abord une carte graphique RTX 3050 ; il ne s’agit pas du dernier GPU en date de Nvidia, la RTX 3050 ayant été remplacée par la 4050, mais cette ancienne carte graphique est toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD ou en 720p. Veillez simplement à ne pas pousser les graphismes à fond sur les titres les plus récents.

Côté CPU, c’est un processeur Intel Core i5-12500H douze cœurs cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz) qui équipe le laptop. Il est ici épaulé par 16 Go de RAM pour apporter plus de rapidité et d’efficacité dans le multitâche. Là encore, on se contente de la 12e génération d’Intel Core et non de la 13e, mais avec une telle configuration, vous devriez pouvoir enchaîner les parties et les combos sans aucun ralentissement, et même faire du montage vidéo de manière fluide si besoin. Autrement, le laptop intègre aussi un SSD NVMe de 512 Go qui offre des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine pour gagner en réactivité. Enfin, les PC portables gamer étant particulièrement énergivores, on vous conseille de garder le chargeur toujours près de vous pour éviter tout pépin en pleine partie. La marque assure tout de même qu’il est possible de recharger la machine à 50 % en seulement 30 minutes grâce à la charge rapide.

