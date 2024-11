Asus ROG Ally Z1 Extreme : la surpuissante console portable est à -40 % pour la Black Friday Week

Version bodybuildĂ©e du Steam Deck, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est une console portable qui ne fait aucune concession sur les performances. Le hic, c’est qu’elle est habituellement bien plus chère que sa rivale. Heureusement, on peut aujourd’hui la trouver pendant la Black Friday Week en promo Ă 484,99 euros au lieu de 799 euros grâce Ă un code promo.

Sur le marchĂ© des consoles portables, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est une rĂ©fĂ©rence qui compte parmi les meilleures. Cette sorte de petit PC sous Windows embarquĂ© dans un format poche nous a particulièrement impressionnĂ©s par ses performances et notamment sa capacitĂ© Ă fournir du 1080p en medium Ă 60 FPS avec une grande facilitĂ©. Bref, une « rivale sous stĂ©roĂŻde » du Steam Deck, comme nous l’avons surnommĂ©e, et que l’on trouve aujourd’hui avec plus de 40 % de rĂ©duction. Merci la Black Friday Week !

Les points essentiels de l’Asus ROG Ally Z1 Extreme

Un excellent Ă©cran 120 Hz anti-tearing

Une performante puce APU Z1 Extreme

Armoury Crate SE, la meilleure interface pour console Windows

LancĂ©e Ă 799 euros, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est actuellement disponible en promotion Ă 484,99 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) avec le code promo GAMES15.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Asus ROG Ally Z1 Extreme. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un Ă©cran sublime, tout simplement

L’Asus ROG Ally Z1 Extreme a de sĂ©rieux atouts, Ă commencer par son Ă©cran, que l’on a tellement apprĂ©ciĂ© qu’il a rĂ©coltĂ© l’excellente note de 9/10 au cours de notre test. C’est simple : on n’a jamais vu un meilleur Ă©cran que celui-ci sur ce format de console. On a donc droit ici Ă une dalle IPS LCD de 7 pouces qui propose une dĂ©finition maximale de 1 920 x 1 080 pixels, alors que le Steam Deck se contente d’un Ă©cran de 7 pouces dotĂ© d’une dĂ©finition de 1280 x 800 pixels. Mieux encore, la dalle de la ROG Ally Z1 Extreme prĂ©sente un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz, qui promet donc une fluiditĂ© exemplaire et bien apprĂ©ciable dans les jeux oĂą la rĂ©activitĂ© est de mise. L’Ă©cran couvre par ailleurs 97,1 % de l’espace sRGB et 68,8 % de l’espace DCI-P3. Bref, quasi un sans-faute. Mais il aurait probablement mĂ©ritĂ© un 10/10 s’il avait Ă©tĂ© OLED…

Au niveau du logiciel, la ROG Ally Z1 Extreme embarque Windows, qui a le net avantage d’offrir une totale compatibilitĂ© avec n’importe quel jeu PC, contrairement au Steam Deck. Vous pouvez donc jouer Ă tous les titres disponibles sur Steam, Epic Games Store et PC Game Pass. Les jeux Riot Games peuvent aussi ĂŞtre lancĂ©s. En revanche, Windows n’est malheureusement pas particulièrement bien adaptĂ© pour ce type d’appareils. SteamOS est bien plus optimisĂ© pour l’usage console, par exemple. Heureusement, Asus a permis de rendre l’expĂ©rience plus intuitive avec son interface maison, Armoury Crate SE, une version optimisĂ©e (et riche en fonctionnalitĂ©s) pour la ROG Ally du logiciel de gestion dĂ©jĂ bien connu d’Asus sur ses PC gamer.

Des performances de haute volée

CĂ´tĂ© performances, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme renferme une puce Z1 Extreme spĂ©cialement dĂ©veloppĂ©e par AMD avec le support de ses technologies Zen 4 et RDNA3. Ici, nous avons droit Ă un APU 8 cĹ“urs et 16 threads avec un boost jusqu’à 5,10 GHz. Le tout est couplĂ© Ă un GPU Radeon compatible Resizable BAR Ă 12 CU et Ă 16 Go de RAM LPDDR5 6400 MHz. Concrètement, l’Asus ROG Ally Z1 Extreme est capable de fournir du 1080p en medium Ă 60 FPS avec aisance, et pour couronner le tout, le refroidissement accompagne parfaitement cette puce ultra performante.

Enfin, sur l’autonomie, ne vous attendez pas Ă un miracle : si la console peut tenir environ 6 heures en mode Silencieux avec diverses optimisations, elle s’essouffle au bout d’une heure en mode Turbo. Tout dĂ©pendra bien sĂ»r du jeu lancĂ©, du niveau de luminositĂ© choisi ou encore de la rĂ©solution. En comparaison, la ROG Ally Z1 fait mieux.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de l’Asus ROG Ally Z1 Extreme.

Afin de comparer l’Asus ROG Ally Z1 Extreme avec d’autres modèles que l’on recommande chaudement sur Frandroid, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures consoles portables du moment.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© pour la majoritĂ© des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une vĂ©ritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.