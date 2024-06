Moins de 150 € pour les AirPods 3 d’Apple, ce n’était jamais arrivé avant aujourd’hui

Les écouteurs sans fil ouverts ne sont pas les plus populaires puisque ce qu'ils gagnent en confort, ils le perdent en performances. Pourtant, cette logique semble ne pas s'appliquer aux Apple AirPods 3, les meilleurs écouteurs open-fit du marché. Capables de performances rares pour ce format et d'une grosse autonomie, ils s'affichent aujourd'hui à un prix inédit : 149 euros au lieu de 209 euros.

L’arrivée des AirPods 4 devrait se concrétiser cette année, mais en attendant, les Apple AirPods 3 restent les meilleurs écouteurs sans fil ouverts de la firme de Cupertino et même de tout le marché. La raison est simple, quasiment aucun autre modèle n’est capable de telles performances sonores sans tomber dans les pièges du format open-fit. Aujourd’hui, ils sont à moins de 150 euros grâce à cette offre.

Les atouts des Apple Airpods 3

Des écouteurs open-fit confortables

Un bon rendu sonore et l’audio spatial

Une excellente autonomie

Au lieu de 209 euros habituellement, les Apple AirPods 3 sont maintenant disponibles en promotion à 149 euros sur Rakuten grâce au code promo HAPPY20.

La référence des écouteurs sans fil open-fit

Les Apple AirPods 3 sont d’abord, non pas des écouteurs sans fil haut de gamme ou des true wireless avec réduction de bruit active, mais des écouteurs sans fil ouverts. C’est-à-dire qu’ils ne sont pas dotés d’embouts, une joie pour les allergiques à l’intra-auriculaire, mais ils ne peuvent être dotés de l’ANC mais aussi que des fuites de sons peuvent survenir et être audibles des personnes autour de soi. Toutefois, ce qu’ils perdent en isolation, les AirPods 3 le gagnent en confort et grâce aux fines tiges, ils tiennent parfaitement en place.

Ces tiges, par ailleurs, sont dotées de contrôles tactiles à l’instar des AirPods Pro afin de faire défiler sa playlist, mais aussi invoquer Siri lorsque les écouteurs sont connectés à un iPhone. Du côté de l’autonomie, Apple a fait fort avec ses AirPods 3 qui sont parmi les modèles les plus endurants du marché. Si la firme de Cupertino annonce une durée de six heures par charge, nous avons atteint dans les 7h30 lors de notre test (avec un smartphone Android). Quant au boîtier, il permet de rajouter 30 heures d’autonomie supplémentaire.

Des fonctions riches mais réservées à l’écosystème Apple

Malgré le format ouvert, les Apple AirPods 3 proposent une qualité audio surprenante. La marque à la pomme donne que peu de précision sur les caractéristiques des transducteurs, et peu importe puisqu’il suffit de les essayer pour être convaincu. On a une excellente mise en avant des graves et des infragraves alors que ce sont les fréquences qui se dispersent le plus en format ouvert. Quant aux aigus, ils sont cristallins quoique parfois marqués par des sibilances, et globalement, le son est particulièrement précis.

Ce n’est pas pour autant parfait, la dynamique est plutôt moyenne et la scène manque de profondeur par exemple, mais pas de quoi noircir le tableau. De plus, les AirPods 3 compensent largement avec la technologie Spatial Audio avec détection des mouvements de la tête (compatible uniquement avec iPhone). Dans la pratique, on a l’impression d’avoir une scène de concert juste en face de soi, avec la sensation que la musique vient de la gauche ou de la droite si on tourne la tête. Enfin, les AirPods 3 sont compatibles seulement avec les codecs SBC et AAC.

