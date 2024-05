Samsung 990 Pro de 1 To : le roi des SSD PCIe 4.0 chute à un prix jamais vu lors des French Days

Quand bien même ce ne sont pas les plus endurants du marché, les SSD NVMe de Samsung sont une valeur sûre avec notamment le 990 Pro comme carte maîtresse. Avec ses performances, il est aussi bien capable de faire tourner les jeux d'une PS5 que de ranimer un PC vieillissant. Pendant les French Days, il est possible d'acquérir sa version de 1 To pour 89,99 euros chez Boulanger au lieu de 174,99 euros en boutique officielle.

Les prix des SSD repartent à la hausse cette année, mais il reste possible de faire de bonnes affaires grâce aux French Days. À la recherche d’un SSD pour redonner vie à un PC ou augmenter le stockage d’une PS5 ? Le Samsung 990 Pro est encore l’une des meilleures références du marché grâce à des débits exceptionnels et à sa compatibilité avec la dernière console de Sony. Chez Rakuten, il est possible de trouver sa version de 1 To pour seulement 89,99 euros.

Le Samsung 990 Pro en quelques points

Une vitesse de lecture pouvant atteindre les 7 450 Mo/s

Une capacité de stockage de 1 To

Totalement compatible avec la PS5

Au lieu d’un prix conseillé de 174,99 euros en boutique officielle, le Samsung 990 Pro (1 To) est maintenant disponible en promotion à 89,99 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger).

Le SSD avec la plus haute vitesse de lecture

Alors que les interface PCIe de cinquième génération arrivent lentement, mais sûrement sur le marché, le Samsung 990 Pro représente en quelque sorte le baroud d’honneur de la quatrième génération en tutoyant ses limites en termes de vitesses de transfert. Ainsi, avec un débit de lecture de 7 450 Mo/s et un débit d’écriture de 6 900 Mo/s, le Samsung 990 Pro est l’un des SSD en interface PCIe 4.0 les plus rapides du marché. Autant dire qu’il peut lancer des applications ou des jeux à la vitesse de l’éclair.

Toutefois, le Samsung 990 Pro est loin de la première place en ce qui concerne l’endurance. Celle-ci s’établit à 600 TBW pour 1 To de stockage, c’est peu comparé à d’autres concurrents, mais c’est énorme dans la pratique. En clair, il faut à ce Samsung 990 Pro écrire 600 To de données pour que ses cellules de mémoire flash commencent à dysfonctionner, ce qui prend énormément de temps. En plus de cette endurance, le Samsung 990 Pro est assorti d’une garantie constructeur de cinq ans.

Parfaitement compatible avec la PS5

Avec de tels débits et son format M.2, le Samsung 990 Pro est compatible avec la PlayStation 5 et peut ainsi augmenter son espace de stockage pour pouvoir y ranger plus de jeux. Sachant que le débit de lecture recommandé par Sony doit être de 5 500 Mo/s au minimum, les 7 450 Mo/s du Samsung 990 Pro peuvent paraître exagérés, mais vu son prix pendant ces French Days, autant en profiter. Pour les personnes ne sachant pas comment s’y prendre pour installer un SSD dans une PS5, voici un tuto rédigé par nos soins.

Enfin, il faut prendre en compte que ce Samsung 990 Pro est dépourvu de dissipateur thermique, or cet élément est quasi indispensable pour assurer des performances stables sur la longue durée. Un dissipateur thermique évacue plus facilement la chaleur là où l’étranglement thermique bride les performances du SSD pour faire baisser sa température interne. Sans dissipateur, les jeux sur PS5 peuvent ralentir lors des pics de chaleur de la console, mais il est possible d’en trouver des modèles compatibles chez différents e-commerçants moyennant une dizaine d’euros.

