Les French Days s’attaquent au récent Sony Xperia 5 V : un photophone efficace, puissant et 210 € moins cher

Envie de faire de bonnes affaires sur un TV 4K flambant neuf ou un smartphone haut de gamme ? Les French Days tirent leur révérence ce soir à minuit, il est donc encore temps d'en profiter et à l'ordre du jour, nous avons le Sony Xperia 5 V en promotion. Ce puissant smartphone doué en photographie est proposé à 789 euros au lieu de 999 euros chez Amazon.

Avec ses Xperia, Sony propose des smartphones dont la grande spécialité est la photo et effectivement, les clichés sont d’excellente qualité lorsqu’on sait s’y faire. Le problème de ces smartphones haut de gamme est qu’ils ciblent une clientèle en particulier : les amateurs, voire les pros, de la photographie, tant l’appareil photo est complexe à prendre en main. Mais le constructeur nippon a revu sa stratégie et propose avec le Xperia 5 V un modèle beaucoup plus accessible. Il est moins cher de 210 euros chez Amazon pendant la fin des French Days.

Le Sony Xperia 5 V en résumé

Un format 21:9 atypique

La puissance d’un Snapdragon 8 Gen 2

Une expérience photo réussie et plus accessible

Une énorme autonomie

Au lieu de 999 euros habituellement, le Sony Xperia 5 V est maintenant disponible en promotion à 789 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Un smartphone à 1 000 euros encore timide

En plus d’être d’excellents photophones, les Sony Xperia sont également des appareils au design atypique avec par exemple un ratio en 21:9 pour cette cinquième itération de la gamme Xperia 5. Le design, bien qu’inchangé depuis des années, offre une prise en main très agréable avec ses tranches plates et ne manque pas de robustesse avec sa certification IP68 et son Gorilla Glass Victus. Quant à l’écran, nous avons une dalle OLED en FHD+ et rafraîchie à 120 Hz, dommage que la luminosité ne soit pas à la hauteur de ce que propose la concurrence et que la colorimétrie soit moins bien maîtrisée que sur les Xperia 5 III et IV.

Du côté de la photo, le constructeur nippon a dû faire quelques sacrifices pour rendre ce smartphone plus accessible aux profanes de la photographie et le changement ne passe pas inaperçu. Le téléobjectif a tout simplement disparu et le module photo n’accueille que deux capteurs : un grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Un peu chiche pour un smartphone lancé à 1 000 euros. Comme d’habitude, l’interface propose plusieurs modes professionnels ainsi qu’un mode par défaut, le mode Basic qui est capable d’offrir des clichés de haute qualité.

Le meilleur SoC de 2023 dans le ventre

Du côté des performances, le Sony Xperia 5 V s’appuie sur le meilleur SoC de 2023, le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Ce processeur nous avait impressionné tout au long de l’année dernière et il s’est offert ici un baroud d’honneur juste avant l’arrivée du Snapdragon 8 Gen 3. Il est couplé ici avec 8 Go de RAM et offre une puissance digne d’un smartphone haut de gamme. Le Sony Xperia 5 V gère très bien les jeux gourmands et profite même d’une bonne gestion thermique permettant d’en profiter longtemps.

Le Snapdragon 8 Gen 2 montre aussi toute son efficacité dans sa gestion énergétique et promet donc une autonomie de longue durée. Le Sony Xperia 5 V se dote d’une batterie de 5 000 mAh et en modérant un peu son usage, on peut aller au-delà de deux journées d’utilisation. Le volet de la batterie aurait été irréprochable s’il n’y avait pas ce souci de la puissance de recharge. Cette dernière s’élève à seulement 30 W et d’après des tests hors Frandroid, il lui faut plus d’une heure et demie pour refaire totalement le plein.

