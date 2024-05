Cet excellent vidéoprojecteur 4K haut de gamme perd 700 € de son prix de base

Alors que de nombreuses compétitions sportives arrivent, c'est peut-être le moment de vous équiper. Mais il n'y a pas que les téléviseurs qui existent : vous pourriez aussi faire le choix d'un vidéoprojecteur ! Ça tombe bien, le Xgimi Horizon Pro 4K voit son prix passer de 1699 à 999 euros seulement chez Boulanger.

Roland Garros, l’Euro 2024, le Tour de France, les Jeux Olympiques et Paralympiques… Beaucoup d’événements sportifs vont venir pimenter notre été. Pour en profiter à fond, et si vous achetiez un vidéoprojecteur au lieu d’un téléviseur ? C’est ce qu’on peut se demander en voyant la réduction de 35% sur le Xgimi Horizon Pro 4K chez Boulanger.

Le Xgimi Horizon Pro 4K, c’est quoi ?

Une définition 4K ;

Une luminosité de 2200 lumens ;

Android TV 10 avec Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2.

Habituellement, ce Xgimi Horizon Pro 4K est proposé à pas moins de 1699 euros. Durant ce long week-end, vous pouvez vous le procurer pour 999 euros seulement chez Boulanger.

Une qualité d’image au rendez-vous

La spécification technique à retenir sur ce modèle, c’est évidemment la définition de l’écran projeté. Il s’agit de la 4K, soit 3840 par 2160 pixels. De quoi profiter de moult détails dans l’image. La luminosité est plutôt correcte : 2200 lumens, ce qui est suffisant dans la plupart des situations et le rapport de contraste est de 10 000:1. Il ne s’agit toutefois pas d’un vidéoprojecteur dédié au gaming, puisque le taux de rafraîchissement maximal est de 60 Hz. Néanmoins, on a droit à la compatibilité HDR, afin d’avoir des images un peu plus vives.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs en 2024 ? Notre sélection

D’ailleurs, on peut utiliser ce Xgimi Horizon Pro 4K durant longtemps : 25 000 heures, soit 10 ans à raison de plusieurs heures par jour ! La lentille est une focale classique, ce qui signifie que la mise au point se fait à un 76 cm minimum. Le tout tient dans un châssis assez compact comme Xgimi sait en faire depuis longtemps : 2,9 kg pour des dimensions de 26,5 par 23 par 26,5 centimètres. Taille d’image minimale : 1,9 m ; taille d’image maximale : 7,6 m, autant dire qu’il vous faudra un peu de place pour utiliser le Xgimi Horizon Pro 4K.

Un vidéoprojecteur Xgimi connecté

Côté connectique, comptez sur deux ports HDMI 2.0, un port Ethernet, un port jack, deux ports USB 2.0 ainsi qu’une sortie audio. Et en sans-fil, il y a du Bluetooth et du Wi-Fi. Le tout est contrôlable via une télécommande fourni, d’une quinzaine de centimètres de longueur. Attention : il ne s’agit pas d’un bête vidéoprojecteur sur lequel on doit brancher son ordinateur ou même un boîtier multimédia.

Il s’agit en fait d’un vidéoprojecteur « connecté » qui renferme lui-même un boîtier sous Android TV 10. De quoi avoir Netflix, Disney+ et autres services de SVoD directement à l’intérieur, mais aussi tout le catalogue Google Play, soit des dizaines de milliers d’applications (grâce à 32 Go de stockage). On trouve également Google Assistant, un assistant vocal afin de chercher des contenus, demander la météo, etc.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.