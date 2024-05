L’excellent Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est encore meilleur avec 150 € de réduction

Pas besoin d'attendre les prochains soldes pour changer de smartphone. Le roi du rapport qualité/prix à 400 euros baisse de prix. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G n'est plus qu'à 255 euros sur AliExpress ces jours-ci. Une belle offre, y compris pour un smartphone Xiaomi.

C’est l’apanage des smartphones Xiaomi : les belles réductions très régulièrement. Et ce bon plan ne déroge pas à la règle. Alors qu’il est censé coûter 400 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage n’est plus qu’à 255,09 euros sur AliExpress, soit une réduction de 43% !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, c’est quoi ?

8 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

Un bel écran Amoled 120 Hz de 6,67 pouces ;

Une puce assez puissante ;

Plein d’options de personnalisation ;

Bonne autonomie, bonne charge.

En temps normal, ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro est vendu à 449 euros. Mais durant quelques jours, il n’est plus qu’à 255,09 euros sur AliExpress, soit une belle réduction de près de 200 euros !

Un bel écran, de bonnes performances

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (il existe aussi en version 4G), c’est tout d’abord un bel écran de 6,67 pouces au format 20:9. Il offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour des animations fluides (et même en jeu). Le tout pour une définition de 2712 par 1220 pixels et une luminosité maximale très satisfaisante.

Pour profiter de cet écran, Xiaomi a équipé son Redmi Note 13 Pro 5G d’une puce assez puissante et de 8 Go de RAM en LPDDR4X dans cette version. Il y a même une extension de RAM virtuelle de 4 Go. À l’occasion de nos benchmarks, nous avions pu constater que c’est l’un des smartphones les plus puissants de sa gamme. Aucun ralentissement à l’horizon avec ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G et d’assez bonnes performances pour des jeux vidéo gourmands.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, une valeur sûre

Ce smartphone n’est pas le meilleur en photo à 400 euros, mais à 255 euros, ça se remet en question. Il est équipé d’un capteur photo principal de pas moins de 200 Mpx, d’un ultra-grand-angle, d’un macro (assez inutile) ainsi que d’un capteur selfie. Dans la pratique, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ne s’en sort pas trop mal, avec un bon capteur principal qui représente bien les couleurs.

Autre point important : l’autonomie : elle est plutôt bonne puisqu’on peut facilement tenir la journée et demie avec ce smartphone Xiaomi. D’autant plus que le chargeur fourni dans la boîte offre une puissance de 67 W. De quoi passer de 1 à 100% de batterie en seulement 45 minutes. Côté Android, on n’a droit qu’à Android 13 pour l’instant malheureusement, avec la surcouche MIUI 14. Beaucoup d’applications pré-installées, mais heureusement le constructeur chinois s’est rattrapé en faisant le plein d’options de personnalisation. Si c’est votre passion, vous allez adorer l’interface du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, nous vous invitons à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G.

