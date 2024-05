Ce TV Mini LED 4K géant de 100 pouces se voit retirer 1 000 € de son prix chez plusieurs e-commerçants

Le TV Hisense 100U7KQ est un modèle vraiment à part et hors-norme avec sa dalle QLED Mini LED 4K de 100 pouces. Un téléviseur géant qui n'est certes pas adapté à tous les intérieurs, mais celles et ceux qui peuvent l'accueillir pourront l'obtenir à un super prix : 2 499 euros au lieu de 3 499 euros à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger.

Les très grands TV, dont la diagonale dépasse les 70 pouces, sont bien souvent hors de prix, d’autant plus que tout le monde n’a pas des pièces suffisamment grandes pour installer un tel monstre. Mais, celles et ceux qui peuvent et veulent tenter l’expérience du téléviseur XXL n’auront pas forcément besoin de se ruiner, puisque certaines références sont actuellement proposées à des prix plutôt sympathiques. Par exemple, le TV Hisense 100U7KQ peut en ce moment vous revenir à moins de 2 500 euros, alors qu’il embarque une dalle géante 4K Mini LED 144 Hz de 100 pouces. Ça donne le tournis, mais l’immersion qu’elle offre risque d’être maximale.

Les points forts du TV Hisense 100U7KQ

Une dalle QLED Mini LED 4K 144 Hz de 100 pouces

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos

Deux ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 3 499 euros, puis réduit à 2 999 euros, le TV QLED Hisense 100U7KQ peut désormais vous revenir à 2 499 euros à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger grâce à une ODR de 500 euros valable jusqu’au 23 mai.

Une dalle géante, très géante

Le premier point fort du TV QLED Hisense 100U7KQ, c’est forcément sa très grande dalle de 100 pouces. Un écran ultra imposant qui va sans aucun doute offrir une immersion maximale. Être assis devant un tel téléviseur, c’est assurément profiter d’une expérience proche de celle que l’on peut vivre au cinéma. Avant de passer à l’achat, assurez-vous tout de même d’avoir une pièce assez grande qui vous permettra d’avoir un recul suffisant pour ne pas risquer la fatigue oculaire. De plus, un meuble TV adapté est aussi nécessaire, si vous ne souhaitez pas l’accrocher au mur, vu que les pieds sont situés aux extrémités du téléviseur.

Sur cette grande dalle, on peut aussi profiter d’un paquet de technologies permettant de booster la qualité de chaque image. On a d’abord droit au QLED, forcément, mais aussi au Mini LED, qui permet un rétroéclairage bien plus précis, des contrastes encore plus profonds et une meilleure luminosité. Les contours des objets diffusés à l’écran sont plus nets, et les couleurs mieux retranscrites. De quoi se rapprocher (un peu) de l’OLED. Autrement, cet écran 4K UHD est aussi compatible avec les normes HDR, HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision, ce qui nous garantit des images bien détaillées, que ce soit dans les zones lumineuses ou les zones d’ombre. Côté audio, le Dolby Atmos apporte un son bien vaste et immersif. Le TV embarque même la technologie IMAX Enhanced, qui nous plonge encore davantage dans l’action.

Un écran de ciné pour les parties de jeu

Le modèle Hisense 100U7KQ peut aussi permettre aux gamers de jouer sur PS5 ou Xbox Series X sur un écran géant. Oui, le TV possède bien deux ports HDMI 2.1 qui autorisent la 4K@120Hz pour pouvoir enchaîner les parties avec une grande fluidité. Notez d’ailleurs qu’il est même possible de jouer en 4K@144 Hz avec ce TV. Les technologies ALLM (Auto Low Latency Mode, qui réduit considérablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prévu à cet effet) et VRR, ou taux de rafraîchissement variable, sont aussi de la partie, histoire de profiter d’une réactivité accrue lors des parties, sans déchirure d’écran. Ajoutons à cela une compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium. Notez par ailleurs que la dalle peut être nativement rafraîchie à 144 Hz, ce qui augure une fluidité exemplaire. Outre les gamers, les amateurs de sport apprécieront aussi ce TV pour son mode Sport AI, qui permet au téléviseur de détecter automatiquement les objets en mouvement afin d’optimiser ensuite l’image pendant les matchs.

Enfin, comme les autres modèles de la marque, le TV Hisense 100U7KQ tourne sous le système d’exploitation de la maison, Vidaa. Cet OS donne bien sûr accès aux applications de streaming phares. La navigation dans les menus de Vidaa est de plus très fluide et rapide, ce qui est bien appréciable. On a d’ailleurs affaire à l’un des systèmes les plus prompts que l’on trouve sur le marché. Les assistants vocaux Alexa et Vidaa Voice sont également présents, de même que les fonctions AirPlay, Bluetooth et Partage d’écran.

Si vous n’avez pas la place d’installer un téléviseur de 100 pouces chez vous, mais que vous souhaitez tout de même tenter l’expérience du grand TV, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment : plus petits, mais suffisamment grands pour profiter d’un effet cinéma.

