Amazon casse le prix de l’une des meilleures souris gamer sans fil du marché, et c’est une Logitech

La souris gamer Logitech G502 X Lightspeed est un modèle indémodable et toujours aussi efficace. Mais on la recommande encore plus facilement quand elle est moins chère que d'habitude, et justement, Amazon la propose actuellement à 99 euros au lieu de 149 euros.

La Logitech G502, lancée en 2014, est une référence absolue sur le marché des souris taillées pour le gaming. Ces dernières années, la marque l’a déclinée en plusieurs variantes. La Logitech G502 X Lightspeed fait partie de ces modèles et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait partie du cercle très fermé des souris les plus performantes du marché. Si l’expérience qu’elle offre vous tente, sachez qu’elle est en ce moment proposée à moins de 100 euros grâce à une belle promotion.

Les points forts de la Logitech G502 X Lightspeed

Une souris légère et confortable

Les performances du capteur optique HERO 25K

Une autonomie de 120 heures

Auparavant affichée à 149 euros, la souris gamer Logitech G502 X Lightspeed est désormais disponible à 99 euros sur Amazon.

Si la Logitech G502 X Lightspeed est autant appréciée, c’est en grande partie pour le confort qu’elle offre. En effet, elle est d’abord plutôt légère (102 grammes) et promet donc une prise en main agréable. Pour proposer un poids aussi contenu, la marque a opté pour des finitions en plastique, qui sont certes moins premium, mais qui ont tout de même l’avantage de ne pas alourdir la souris. La souris est par ailleurs dotée de patins PTFE qui garantissent une glisse optimale ainsi qu’un grip au niveau du pouce ; un combo qui permet de ne pas ressentir de gêne durant les parties et de jouer avec fluidité et sans accroc.

De plus, la Logitech G502 X Lightspeed est une souris sans-fil, qui nous laisse donc bien plus libre de nos mouvements par rapport à un modèle filaire. La souris est d’ailleurs dotée de la technologie sans fil Lightspeed, qui promet une portée de 10 mètres et même un taux de réponse 68 % plus rapide que celui de la génération précédente. Par ailleurs, la Logitech G502 X Lightspeed n’étant pas filaire, elle fonctionne sur batterie et la marque annonce une durée d’utilisation de 120 heures sur une charge. La souris peut se recharger grâce à son port USB-C, mais elle est aussi compatible avec le système de charge sans fil PowerPlay de Logitech, bien pratique.

Performante et personnalisable

Dans les entrailles de la bête, on retrouve le fameux capteur optique HERO 25K, que l’on trouvait déjà sur la génération précédente. Sa sensibilité peut s’élever jusqu’à 25 600 DPI tout en encaissant des accélérations de 40 G avec une vitesse de 400 IPS. Concrètement, ce capteur se montre ultra-précis et n’inflige aucun ralentissement ni accélération ou filtrage. Les joueurs de MOBA ou MMO apprécieront particulièrement cette souris, mais les adeptes de FPS pourraient lui préférer une souris un poil plus légère. La G502 X Lightspeed comprend aussi des commutateurs Lightforce hybrides optiques/mécaniques qui permettent de gagner en vitesse et en réactivité.

Enfin, la Logitech G502 X Lightspeed est équipée de 13 boutons, que l’on peut personnaliser sur le traditionnel logiciel G Hub, toujours aussi clair. Les différents réglages peuvent être sauvegardés dans des profils que l’on vient associer aux jeux et applications. Notez que vous pourrez aussi personnaliser les différents paliers de sensibilité du capteur optique sur l’application.

Pour en savoir encore un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Logitech G502 X, le modèle filaire.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures souris gamer du moment.

