The Frame 2023 : le TV Qled 43″ de Samsung en forme de tableau est à -50 %

Si vous avez envie de gouter à la gamme The Frame de Samsung, et ainsi avoir un TV au design atypique ressemblant à un véritable tableau, c’est le moment : la version 43 pouces de 2023 revient à 549 euros seulement.

Avec ses téléviseurs The Frame, Samsung vous laisse le choix entre regarder la télé ou contempler une œuvre d’art. Ces modèles viennent habiller votre intérieur et présentent aussi une fiche technique musclée. C’est le cas de ce modèle 43 pouces de la série 2023 qui s’appuie sur une dalle Qled compatible avec les meilleures normes vidéos et intègre quelques fonctionnalités gaming. Et la bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, il se trouve à moitié prix.

Quels sont les points forts du Samsung The Frame TQ43LS03BG ?

Un TV épuré avec une dalle Qled de 43 pouces anti-reflets

Compatible 4K HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

L’interface TizenOS et le mode ALLM

Lancé à 1 099 euros, puis réduit à 799 euros, le téléviseur Samsung The Frame TQ43LS03BG (2023) est actuellement en promotion à 549 euros sur le site Rue du Commerce.

Une petite œuvre d’art dans son salon

En accrochant au mur le Samsung TQ43LS03BG (2023), vous aurez tout simplement l’impression de ne pas avoir de TV dans votre salon. Beaucoup moins banal que les autres références du marché, le TV dispose d’un cadre en bois tout autour de l’écran, comparable à un tableau pour se fondre dans le décor. Un véritable trompe-l’œil qui laisse apparaître des œuvres d’art sur l’écran lorsque le téléviseur est éteint. Évidemment, on peut aussi y afficher du contenu un peu plus personnel, comme des photos. Pour économiser de l’énergie, la télé est pensée pour s’éteindre automatiquement lorsque personne n’est dans la pièce, grâce à son capteur de mouvement.

Cette série 2023 propose un écran certifié sans reflets. Le modèle TQ43LS03BG profite donc d’une dalle mate pour mieux reproduire la texture du papier ou d’une toile et limite l’effet brillant causés par les sources de luminosité dans le salon. Sa dalle de 43 pouces offre une très belle qualité d’image grâce à la technologie Qled. Elle affiche une définition 4K afin d’obtenir une image finement détaillée et surtout proche de la réalité, et supporte la compatibilité HDR10+. D’ailleurs, son processeur Quantum Processor 4K upscale tous les flux vidéo en 4K, peu importe leur source. L’audio n’est pas en reste avec ses haut-parleurs placés autour de l’écran, la technologie OTS qui « suit » le mouvement des objets et la prise en charge du Dolby Atmos bien entendu.

Une bonne smartTV

Le The Frame 2023 dispose des fonctionnalités d’une Smart TV grâce au logiciel TizenOS. Vous allez pouvoir naviguer facilement sur Internet et accéder aux plateformes de SVOD directement sur la plateforme. On retrouve aussi la compatibilité avec Bixby, Alexa et Google Assistant pour contrôler le TV à la voix pour l’allumer, l’éteindre ou contrôler les chaînes ou le volume. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Enfin, sachez que ce TV ne sera pas vraiment idéal pour vos sessions gaming, à moins que vous ne soyez pas trop exigeants : dénué de ports HDMI 2.1 et doté d’un taux de rafraîchissement plafonnant à 60 Hz, les conditions ne seront pas optimales pour jouer. Toutefois, Samsung intègre la fonction ALLM, utile pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing.

Si vous souhaitez découvrir d’autres petit téléviseur, nous vous invitions à lire notre sélection des meilleurs TV 43 pouces. Si les modèles ne sont plus très nombreux, il existe encore quelques options intéressantes pour les amateurs de petits téléviseurs !