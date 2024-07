Boulanger solde à un très bon prix cette référence des casques gamer sans-fil, avec un cadeau en prime

Besoin de compléter son setup PC ou de remplacer des équipements vieillissants ? Lors des soldes, ce pack composé du célèbre casque sans fil Logitech G Pro X Wireless avec la souris Logitech G Pro X Superlight est en promo chez Boulanger à 159 euros au lieu de 199 euros.

Cela fait déjà quatre ans que Logitech a eu la bonne idée de créer une version sans-fil de son casque haut de gamme, le Logitech G Pro X, et le succès ne retombe toujours pas. Solide et confortable, connexion sans latence grâce à la technologie Lightspeed, personnalisation poussée grâce au G Hub et même son surround 7.1. On voit ici que le savoir-faire du constructeur suisse n’est plus à démontrer. À l’occasion des soldes, le Logitech G Pro X Wireless tombe à moins de 160 euros avec la souris Logitech G Pro X Superlight chez Boulanger.

Le Logitech G Pro X Wireless en résumé

Un casque circum-aural solide et confortable

Une prestation sonore équilibrée

Une autonomie annoncée de 24 heures

De base à 199 euros, l’ensemble avec le casque Logitech G Pro X Wireless avec la souris Logitech G Pro X Superlight est maintenant disponible en promotion à 159,99 euros chez Boulanger.

Un casque qui s’adresse aux joueurs PC, mais pas que…

S’agissant du design, Logitech n’a apporté aucun changement à la version sans fil de son Logitech G Pro X, ce qui n’est pas une mauvaise chose. On retrouve une fois de plus un casque au look très classique à la conception robuste avec un arceau métallique qui relie les deux oreillettes. Le constructeur suisse ne néglige surtout pas le confort, l’arceau est assez souple pour ne pas comprimer le crâne et les oreillettes rembourrées apportent un confort indéniable. Seule une impression de chaleur peut commencer à se faire sentir au bout de quelques heures d’utilisation.

Pensé d’abord pour le gaming sur PC, le Logitech G Pro X Wireless dispose d’une connectivité étendue qui le rend compatible avec d’autres appareils via son dongle USB-A et sa technologie Lightspeed. On peut aussi bien l’utiliser sur un PC avec Windows qu’avec la PlayStation 5 ou la Nintendo Switch. Le seul désavantage sur console est qu’on ne peut accéder au Logitech G Hub qui permet de modifier la signature sonore sur un égaliseur ou encore de configurer le retour audio du micro.

Des performances convaincantes et un micro Blue Voice

Logitech ne change pas non plus la configuration acoustique du Logitech G Pro X Wireless qui reprend les mêmes caractéristiques de la version filaire. On retrouve ainsi deux transducteurs de 50 mm qui offrent un environnement sonore riche et profond avec une prestation qualitative et équilibrée. Mais le meilleur réside dans la technologie DTS Headphone:X qui prodigue une immersion audio d’une grande précision et à la hauteur de ce que propose la concurrence.

Le microphone est, lui aussi, un atout phare chez le Logitech G Pro X Wireless, ce qui n’est pas donné à tous les casques, y compris ceux dédiés au gaming. Grâce à la technologie BLUE VO!CE, on peut profiter de plusieurs filtres vocaux en temps réel. D’une part, le rendu de la voix est plus claire et nette et un deuxième filtre permet d’atténuer les bruits de fond. Enfin, qui dit casques sans fil dit batterie, et qui dit batterie dit autonomie. Logitech avance une durée de 24 heures pour son casque, ce qui est un bon score.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Logitech G Pro X Wireless.

