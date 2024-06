Amazon divise par deux le prix de ce TV OLED, qui passe de 1 699 € à 804 € seulement

Si vous êtes à la recherche d’une image très bien définie et éclairée, capable de sublimer vos contenus, vous pouvez vous tourner vers le TV OLED Panasonic TX-48MZ700E qui se trouve en promotion à 804 euros sur Amazon.

Si la technologie OLED a tendance à faire flamber les prix des TV, il n’est pas rare de tomber sur de belles promotions pour s’équiper à prix réduit, comme en ce moment chez Amazon. Le géant américain fait en effet baisser drastiquement le prix du modèle TX-48MZ700E de Panasonic. Il a bien des atouts, entre ses contrastes infinis, sa prise en charge de mode de jeu et ses compatibilités avec les meilleures normes vidéo.

Le Panasonic TX-48MZ700E, c’est quoi ?

Une dalle Oled de qualité

Compatible 4K HDR, HLG, HDR10, Dolby Vision, et Dolby Atmos

Google TV, une interface intuitive et réactive

Initialement à 1 699 euros, le téléviseur Panasonic TX-48MZ700E se trouve actuellement à un prix plus doux sur Amazon : 804,99 euros.

De l’Oled sur une petite diagonale

Le TX-48MZ700E de Panasonic ne démérite pas face aux géants LG ou Samsung. La firme japonaise s’est assurée d’offrir un produit bien fini et élégant. Au niveau de la dalle, on a droit à une excellente qualité d’affichage grâce à l’OLED avec des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs riches. Malgré sa petite diagonale de 48 pouces, elle reste suffisante pour visionner confortablement tous les contenus possibles. D’autant plus qu’elle sera idéale pour les petits intérieurs.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Le tout est accompagné d’un son Dolby Atmos, mais il est préférable d’y ajouter un système audio pour un meilleur rendu sonore.

Google TV en chef d’orchestre

Jusqu’ici, rien de décevant, mais le constructeur limite sa dalle à un taux de rafraîchissement à 60 Hz. Le téléviseur n’est donc pas idéal pour lancer vos jeux en 4K@120 Hz sur PS5 ou Xbox Series X. Il dispose tout même de ports HDMI 2.1 et prend en charge les modes ALLM et VRR. De quoi réduire au maximum la latence et de profiter d’une expérience en jeu fluide.

Pour conclure, côté système d’exploitation, ce modèle tourne sous Google TV, une interface fluide qui met davantage en avant des films et des séries pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. La télé profite même de la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

