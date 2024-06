Cdiscount met en vente un pack Nintendo Switch + Mario Kart Live à prix sacrifié

On attend encore des nouvelles de la Nintendo Switch 2, mais en attendant sa sortie début 2025 et voir ce qu'elle vaut vraiment, on peut toujours se rabattre sur la Switch première du nom qui est de retour dans ce pack en promotion chez Cdiscount. Avec le jeu Mario Kart Live : Home Circuit, l'ensemble est disponible à 269,99 euros au lieu de 419,99 euros.

Aujourd’hui encore, sept années après sa sortie, la Nintendo Switch continue d’être un véritable succès commercial. On ne lui donne plus trop longtemps pour se faire remplacer, mais elle continuera d’être une console agréable à jouer avec une ludothèque énorme. Aujourd’hui, la Switch version 2019 profite d’une très belle promotion chez Cdiscount.

La Nintendo Switch en quelques mots

Une console hybride, en mode salon ou en mode portable

La version de 2019 avec une autonomie améliorée

Livrée avec le jeu Mario Kart Live : Home Circuit, un Mario Kart en RA

Au lieu d’un prix barré de 419,99 euros, le pack Nintendo Switch + Mario Kart Live : Home Circuit est maintenant disponible en promotion à 269,99 euros chez Cdiscount.

Toujours un carton, sept ans après sa sortie

En 2017, la Nintendo Switch était présentée comme une véritable révolution dans le monde du jeu vidéo à grâce à son format hybride. Cette console se joue en mode portable, mais aussi en mode salon grâce au dock fourni devant être relié à un TV. Son succès est tel qu’elle a été déclinée en deux autres versions : la Switch Lite uniquement portable et la Switch OLED qui est la meilleure version. La Switch standard a quant à elle profité d’une amélioration de son autonomie en 2019 qui passe de 6h30 à 9h max, celle-ci est très variable selon les jeux qui sont joués.

Le reste de la partie technique n’a pas bougé, la Nintendo Switch standard est toujours affublée d’un écran LCD de 6,2 pouces en définition HD (1 280 x 720 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La version OLED propose, certes, une bien meilleure qualité d’image, mais les couleurs et la luminosité sont quand même satisfaisantes sur la version standard. L’espace de stockage a ici une capacité de 32 Go, extensible avec une carte microSD, et ses performances s’appuient sur un SoC Nvidia Tegra X1 couplé avec 4 Go de RAM.

La console parfaite pour jouer en famille

L’une des raisons au succès persistant de la Nintendo Switch, c’est son format familial. Livrée par défaut avec deux Joy-Con, il est possible de jouer d’office en multijoueur local et ce ne sont pas les jeux vidéo qui manquent pour cela. Énormément de jeux Nintendo reposent essentiellement sur un gameplay multijoueur comme les Mario Kart, les Mario Party, les Splatoon et bien d’autres encore. On retrouve aussi des licences historiques comme Pokémon ou The Legend of Zelda et des jeux plus souvent adressés à un public plus jeune.

En plus de son catalogue comptant nombre d’exclusivités, la Nintendo Switch accueille des portages de qualité dont certains que l’on pensait impossibles au vu de la puissance limitée de la console. L’un des plus récents est Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard et on retrouve également des portages très réussis de Red Dead Redemption, d’Alien : Isolation ou encore de The Witcher 3. Il y a de quoi faire, depuis le canapé de son salon ou dans un train, mais toujours dans la limite de son espace de stockage de seulement 32 Go sans carte microSD.

Afin de comparer la Nintendo Switch avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeux vidéo du moment.

