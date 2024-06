530 € de réduction sur cet écran PC gamer OLED (QHD, 240 Hz) noté 9/10 dans nos colonnes

De plus en plus de constructeurs se lancent dans les écrans PC gamer OLED alors que jusque-là, c'étaient ces bonnes vieilles dalles IPS-LCD qui étaient privilégiées. Il faut que dire que l'OLED est la promesse d'une qualité d'image de haute volée et même si ces moniteurs sont chers, ça vaut largement le coup. En ce moment, le Corsair Xeneon 27QHD240 noté 9/10 dans nos colonnes est disponible à 619,99 euros au lieu de 1 149,99 euros lors de son lancement.

En plus de Samsung, LG et Asus ROG, Corsair est un autre constructeur récemment lancé sur le segment des écrans PC gamer avec dalle OLED, une technologie d’affichage qui continue de prendre du terrain tant elle séduit par ses couleurs vives et son contraste infini. Lancé à plus de 1 000 euros, le Corsair Xeneon 27QHD240 est un modèle haut de gamme avec une fiche technique digne de son prix, et en ce moment, il est possible de mettre la main dessus pour presque deux fois moins cher.

Pourquoi on recommande le Corsair Xeneon 27QHD240 ?

Une dalle OLED en QHD de haute volée

Un écran bien fini et ergonomique

Un taux de rafraîchissement de 240 Hz !

Au lieu de 1 149,99 euros en boutique officielle, le Corsair Xeneon 27QHD240 est maintenant disponible en promotion à 619,99 euros chez Carrefour.

Rien de mieux que l’OLED pour le gaming

Il n’y pas que l’OLED qui attire le regard chez ce Corsair Xeneon 27QHD240, il y a aussi le design. Ce moniteur est intelligemment conçu et ses finitions soignées, il n’y a qu’à voir la finesse de la dalle et de ses bordures pour en être convaincu. Pour ce qui est de l’ergonomie, Le Xeneon 27QHD240 est réglable sur quatre axes : inclinable, pivotable en mode portrait, orientable de droite à gauche et ajustable en hauteur. Niveau connectique, on retrouve deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, deux ports USB-C, quatre ports USB-A et un port jack 3.5 mm.

Passons à l’écran : une magnifique dalle OLED de 27 pouces conçue par LG Display, elle fait donc profiter d’un rapport de contraste infini et de noirs parfaits et est en définition QHD (2 560 x 1 440 pixels). Sans surprise, la qualité d’image est excellente même si la luminosité reste limitée avec un pic d’environ 600 cd/m² en mode HDR. Le Delta E est, lui aussi, parfaitement respecté, à l’instar de la colorimétrie qui couvre 100 % de la gamme de couleurs sRGB et 98,5 % du DCI-P3 d’après le constructeur.

Sans oublier la fluidité ultime

Pour ce qui est des performances, le Corsair Xeneon 27QHD240 envoie aussi du lourd, il vaut donc mieux avoir une carte graphique qui soit capable de suivre la cadence afin d’exploiter tout son potentiel. Sur cet écran OLED de 27 pouces en QHD, on peut profiter d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz. C’est énorme et plus que suffisant pour profiter d’une image nette dans les jeux les plus nerveux, comme les FPS ou les jeux de course où ça défile à la vitesse de la lumière. D’autant plus que le temps de réponse est de 0,03 ms pour réduire au mieux les effets de flou.

Le Corsair Xeneon 27QHD240 dispose également de quelques fonctions afin d’améliorer l’expérience d’utilisation, à commencer par le VRR qui synchronise le taux de rafraîchissement de l’écran avec le frame rate d’une carte graphique, ce qui donne une image sans saccade ni coupure. Dans la même veine, la fonction Overdrive permet d’ajuster à son bon plaisir le temps de réponse tandis que la technologie Flicker-Free vient limiter les phénomènes de scintillement. Corsair a mis le paquet pour que les possesseurs de cet écran puissent jouer dans des conditions optimales !

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Corsair Xeneon 27QHD240.

Afin de comparer le Corsair Xeneon 27QHD240 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

