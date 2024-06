820 € de réduction sur le Lenovo ThinkPad X13, un ultrabook puissant sous Ryzen 7 PRO

Les ThinkPad représentent le nec plus ultra des PC portables bureautiques de Lenovo, ils se démarquent notamment par un excellent rapport qualité-prix ainsi qu'un châssis et une coque particulièrement robustes. En ce moment, le Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 avec un Ryzen 7 PRO dans le ventre est disponible à 729 euros au lieu de 1 549 euros en boutique officielle.

Avec ses ThinkPad, Lenovo propose ce qui se fait de mieux dans ses chaînes de production en termes de PC portables bureautiques. Ces appareils sont conçus d’une part pour fonctionner dans des conditions extrêmes, mais surtout pour être des outils de productivité efficaces grâce à une configuration performante. Les Lenovo ThinkPad sont des laptops haut de gamme, donc chers, sauf en ce moment puisque le constructeur chinois brade à moitié prix son ThinkPad X13 Gen 3 avec processeur AMD.

Le Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 en résumé

Un écran tactile de 13,3 pouces en définition WUXGA

Un processeur Ryzen 7 PRO 6850U avec 16 Go de RAM

Un châssis conçu pour résister aux conditions extrêmes

Au lieu d’un prix barré de 1 549 euros, le Lenovo Thinkpad X13 Gen 3 avec processeur AMD est maintenant disponible en promotion à 729 euros en boutique officielle.

L’ultrabook de l’extrême

La particularité des ThinkPad de Lenovo qui les démarque de la concurrence est la robustesse de leur châssis mêlant fibres de carbone, aluminium et magnésium. D’après le constructeur chinois, la solidité des ThinkPad est mise à l’épreuve selon la douzaine de normes de la certification MIL-STD-810H afin de vérifier leur résistance face aux températures extrêmes, à la pression, à l’humidité et aux vibrations. En plus d’être solide, ce châssis propose une large connectique avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI et un port jack 3.5 mm.

Du côté de l’écran, le Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 se dote d’une dalle IPS en définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) dont le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà des 60 Hz. C’est suffisant pour un laptop bureautique, que ce soit pour naviguer sur Internet ou regarder une série en streaming. De plus, l’écran est tactile. Il profite également d’un traitement anti-reflets qui permet de l’utiliser dehors en plein jour sans être gêné par les reflets du soleil.

Avec la puissance d’un Ryzen PRO dans le ventre

Niveau performances, Lenovo met le paquet en dotant ce ThinkPad X13 Gen 3 d’un Ryzen 7 PRO 6850U, un processeur à huit cœurs cadencé par défaut à 2,7 GHz et à 4,7 GHz en mode turbo boost. Il est assisté par 16 Go de RAM LPDDR5 et par une puce graphique Radeon 680M qui se charge des tâches graphiques légères tels que le montage vidéo et la retouche photo. Côté stockage, cette configuration est équipée d’un SSD NVMe en interface PCIe 4.0 de 512 Go.

Le châssis embarque une batterie à quatre cellules de 54,7 Wh dont l’autonomie serait d’une dizaine d’heures selon le constructeur chinois et qui se recharge grâce à un adaptateur fourni de 65 W. Enfin, il faut savoir qu’aucun système d’exploitation n’est intégré à ce ThinkPad X13, il faut donc investir dans une licence Windows ou Linux afin de l’utiliser pleinement. Quand bien même cela augmente le total des dépenses, le Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 à moitié prix reste une bonne affaire.

