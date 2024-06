Ce somptueux écran PC gamer MSI OLED de 34″ noté 9/10 est en promo à -35 %

Le MSI MAG 341CQP QD-OLED s’adresse aux passionnés de jeux vidéo en proposant une dalle d’excellente facture. Si son prix de départ le rend inaccessible pour beaucoup, aujourd’hui, il devient plus abordable en passant de 1 299 euros à 842 euros.

De plus en plus d’écrans QD-Oled arrivent progressivement sur le marché. C’est au tour de MSI de dégainer une nouvelle référence qui impressionne : le MAG 341CQP. Un écran ultra-large de 34 pouces QD-Oled immersif et bluffant que nous avons noté 9/10 dans nos colonnes. S’il vous intéresse, c’est l’occasion où jamais puisqu’il perd 457 euros de son prix.

Ce qu’il faut retenir du MSI MAG 341CQP QD-OLED

Une dalle QD-Oled incurvée de 34 pouces

Une expérience HDR bluffante

Un taux de rafraîchissement de 175 Hz et d’un temps de réponse rapide de 0,03 ms

Proposé à 1299 euros à son lancement, le MSI MAG 341CQP QD-OLED est à présent disponible à 842,97 euros sur le site pccomponentes.

La qualité d’image et l’immersion aux rendez-vous

Les finitions sont de bonne facture pour cet impressionnant moniteur. Le MSI MAG 341CQP QD-OLED est très élégant une fois posé sur votre bureau, mais prend de la place avec sa diagonale de 34 pouces. La dalle en elle-même reste fine et incurvée (courbure de 1800R), ce qui favorise l’immersion en jeu et offre un meilleur confort visuel, mais rend aussi le tout plus réaliste.

MSI a mis le paquet en proposant une dalle QD-Oled conçue et produite par Samsung Display, avec des noirs très profonds et des couleurs justes. Elle affiche même une résolution de 3 440 × 1440 pixels. Lors de notre test, nous avons trouvé l’expérience saisissante en HDR et n’avons pas ressenti la luminosité globale inférieure face aux LCD, notamment grâce à la luminance colorimétrique supérieure des dalles QD-Oled.

Un temps de réponse instantané sur les jeux

Côté jeu, le temps de réponse quasi instantané des pixels de la dalle est un sérieux avantage dans tous les jeux, y compris les plus compétitifs. Avec une fréquence de rafraîchissement de « seulement » 175 Hz, la sensation était plus proche des 240 Hz que nous avons pu tester sur d’autres modèles LCD. La clarté de mouvement est toujours exemplaire avec un temps de réponse mesuré autour des 0,3 ms.

Ce moniteur est aussi adapté au jeu sur consoles PS5 et Xbox Series avec des ports HDMI 2.1 supportant toutes les technologies attendues : bande passante 48 Gb/s, rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz et ALLM (Auto Low Latency Mode). Pour finir sur la connectique vidéo, elle se compose deux ports HDMI 2.1, un port DisplayPort 1.4a, un port USB Type-C, un hub de deux ports USB-A et un port USB Type-B « Upstream » afin d’activer la fonction hub USB ou encore mettre à jour le firmware.

N’hésitez pas à consulter notre test sur le MSI MAG 341CQP QD-OLED pour en savoir plus.

