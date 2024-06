Cet écran PC gaming 27″ Samsung (QHD, 165 Hz et 1 ms) est le bon deal du jour

Le Samsung Odyssey G5 a des caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming : un écran réactif sur une grande surface d’affichage et bien défini. Aujourd’hui, il est encore plus intéressant en passant de 219 euros à 187 euros.

Qu’on soit un joueur exigeant ou occasionnel, s’équiper d’un écran PC de bonne qualité fait toute la différence lors des parties de jeux et permet une meilleure expérience. Samsung a de quoi vous satisfaire avec sa référence Odyssey G5, un moniteur dédié au gaming qui voit aujourd’hui son prix perdre 15 % pour devenir plus abordable qu’à l’accoutumée.

Le Samsung Odyssey G5 propose…

Un écran de 27 pouces QHD

Un taux de rafraîchissement à 165 Hz et un temps de réponse 1 ms

Compatibilité AMD FreeSync Premium et HDR10

Le Samsung Odyssey G5 est proposé à 219 euros sur le site officiel, mais en ce moment, il se trouve en promotion à 187,90 euros sur le site Rue du Commerce. Il est également en promotion sur le site Cdiscount et sur Amazon, mais pour 2 euros de plus.

Une dalle en 1440p : le graal

Pour son écran PC gaming Odyssey G5, Samsung sur une dalle VA de 27 pouces QHD (2 560 x 1 440 pixels). De quoi profiter d’une très bonne qualité d’image, avec des couleurs bien vives, en plus de noirs plus profonds et d’une bonne luminosité. Il est même compatible avec le HDR10 afin d’obtenir une expérience de visionnage plus réaliste. Une fois activée, on retrouve un contraste avec des noirs plus profonds et des blancs plus éclatants.

Côté design, le moniteur est plutôt réussi avec de fines bordures sur 3 côtés misant sur un look à la fois sobre et robuste. Pensé pour être ergonomique, vous pourrez régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins.

Un modèle performant, et surtout réactif

Niveau performances, le Samsung Odyssey G5 propose plusieurs caractéristiques qui simplifieront grandement l’expérience des joueuses et des joueurs exigeants. Le moniteur dispose d’abord d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui assurera un affichage plus que fluide lors de vos combos. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos actions de jeu, surtout dans les FPS qui demandent une bonne réactivité à tout moment.

Et pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie, vous pourrez compter sur l’AMD FreeSync Premium, qui permet concrètement de visualiser des images nettes à tout moment. Notez aussi que la fonctionnalité Black Stabilizer sera aussi de la partie et se chargera de fournir une meilleure visibilité dans les zones sombres de l’image. Enfin, côté connectique, il s’équipe de deux ports HDMI, un DisplayPort, et une prise casque audio.

Si vous voulez comparer le moniteur de Samsung avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming.

