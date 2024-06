Xiaomi brade à moitié prix son enceinte portable abordable le jour de la Fête de la Musique

L'été est là (mais pas la météo qui va avec...), alors pourquoi ne pas se faire plaisir avec une nouvelle enceinte audio afin d'égayer ses prochaines soirées en plein air ? En ce jour de Fête de la Musique, Xiaomi propose son enceinte portable Mi Portable Bluetooth Speaker à moitié prix en boutique officielle, à 24,99 euros au lieu de 49,99 euros plus exactement.

La Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker en bref

Une enceinte bien finie avec certification IPX7

Une puissance de 16 W RMS

Commandes et connectiques complètes

Au lieu de 49,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker est maintenant disponible en promotion à 24,99 euros en boutique officielle.

Une enceinte à emmener au bord de la piscine

Avec la Mi Portable Bluetooth Speaker, Xiaomi promet une enceinte portable au rapport qualité-prix extrêmement agressif, bourrée de qualités pour la modique somme de 50 euros. Cette enceinte arbore un design en barre recouvert de maille acoustique avec le panneau de commande en silicone sur l’une de ses faces. La Mi Portable Bluetooth Speaker paraît robuste et elle n’a pas à rougir de sa qualité de fabrication. De plus, une certification IPX7 permet de l’emmener au bord de la piscine ou sous la douche.

La Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker s’utilise en sans-fil bien évidemment mais il est aussi possible d’y relier un casque avec sa prise jack 3.5 mm. On peut également y connecter des écouteurs sans fil puisqu’elle prend en charge le Bluetooth 5.0, codec SBC uniquement. Ce n’est pas gênant pour écouter de la musique mais la latence peut en revanche se faire sentir quand on regarde une vidéo. On retrouve enfin un micro qui permet de passer des appels en mains libres, mais il est de piètre qualité.

Des prestations à la hauteur de son tarif

Ce n’est pas évident vu de l’extérieur mais la Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker opte pour une conception acoustique à deux voies pour une puissance totale de 16 W RMS. Face à la concurrence, elle a bien du mal à s’imposer mais a au moins le mérite d’offrir une restitution sonore équilibrée. En revanche, il suffit de pousser le volume un peu fort pour que ce qu’elle crache devienne inaudible entre le manque de détails dans les graves, les hauts médiums et les aigus et les distorsions qui amplifient ces imprécisions.

Malheureusement, il est impossible de corriger ces défauts sur un égaliseur, la Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker propose uniquement deux profils d’écoute : Normal et Deep Bass. Ce dernier est censé donner plus de corps aux basses mais il les rend surtout encore plus imprécis. Si l’on souhaite une meilleure expérience d’écoute, il reste possible de jumeler cette enceinte avec une autre grâce à la fonction True Wireless Stereo et profiter ainsi d’un vrai son stéréo. Enfin, Xiaomi avance une autonomie de 13 heures à 50 % du volume grâce à une batterie de 2 700 mAh.

