Pixel 8a : le nouveau smartphone de Google baisse encore plus son prix aujourd’hui

Aujourd’hui, Amazon met en promotion le Google Pixel 8a, le dernier smartphone à date de la firme de Mountain View. Sept ans de mises à jour, appareil photo bluffant, Gemini Nano, bonnes performances et écran enfin à 120 Hz, il a tout pour plaire et se négocie aujourd’hui à 489 euros au lieu de 549 euros.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si vous recherchez un smartphone durable, performant et qui prend de très belles photos, le Google Pixel 8a est évidemment le candidat idéal. D’autant plus en ce moment, puisque ce récent smartphone sorti en 2024 baisse déjà son prix de 60 euros grâce à cette offre.

Les atouts du Google Pixel 8a

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mêmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Au lieu de 549 euros habituellement, le Google Pixel 8a (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 489 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Google Pixel 8a. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le meilleur milieu de gamme, mais encore CE défaut

La sortie des Pixel a est aujourd’hui aussi attendue que celle des modèles classique et Pro, c’est que sur le segment du milieu de gamme, ils ravissent souvent la première place. En s’arrondissant au niveau des angles, le Google Pixel 8a rompt avec le design de son prédécesseur et offre une prise en main plus agréable, ses finitions sont exemplaires et il a également une certification IP67. Côté écran, la dalle OLED en FHD+ parfaitement calibrée passe enfin à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un changement qui était attendu.

Toutefois, si le Google Pixel 8a évolue sur nombre de points, il n’a daigné corriger le principal défaut de cette série, à savoir l’autonomie et la recharge. L’autonomie est plus faible dans un smartphone compact puisque la batterie a conséquemment une capacité plus réduite (4 492 mAh ici). Le Pixel 8a reste ainsi sur une journée d’autonomie, soit la même durée que le Pixel 7a, tout en sachant que sa dalle est plus énergivore. En revanche, Google s’obstine à proposer une charge de 18 W, ce qui donne un temps de recharge de plus d’une heure et demie.

Le petit frère du Pixel 8 ? Non, plutôt son grand rival

Avec le Google Pixel 8a, l’écart se réduit entre les Pixel a et les Pixel classiques, et on ne parle pas seulement du prix. D’après nos benchmarks, le Tensor G3 du Pixel 8a se montre plus véloce que celui de son aîné ! Il faut toutefois retenir que ces smartphones ne recherchent pas les meilleures performances, mais une expérience et une fluidité optimales, sur les jeux lourds, le Pixel 8a est juste bon. Mais le plus intéressant est l’aspect logiciel : 7 ans de MAJ, les fonctions IA de Google et enfin, l’arrivée il y a deux semaines de Gemini Nano !

N’oublions pas ce qui a fait le succès des Google Pixel jusqu’ici : l’appareil photo. Le Google Pixel 8a reprend la même configuration que son prédécesseur avec un capteur principal grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un capteur frontal de 13 Mpx. La valeur ajoutée réside ici dans le traitement d’image, et le Tensor G3 fait des merveilles ! Le piqué est bon, la colorimétrie sonne juste et le zoom numérique x8 est bluffant. Seuls les modes nuit et portrait posent quelques difficultés, mais rien qui n’entache vraiment l’expérience.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8a.

Afin de comparer le Google Pixel 8a avec d’autres modèles disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros.