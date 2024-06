Ce PC portable Lenovo sous RTX 4060 est le meilleur deal gaming des soldes d’été

Envie d'un PC portable gaming tout neuf ? Cela tombe bien puisque les soldes d'été ont commencé et que ce marché n'échappe pas à la déferlante de promotion, preuve en est avec cette grosse remise sur le Lenovo LOQ sous RTX 4060. Assez puissant pour faire tourner les derniers jeux AAA en 1080p sur son écran rafraîchi à 144 Hz, il se négocie en ce moment à 824,99 euros au lieu de 1 199,99 euros chez Cdiscount.

Au vu du tarif moyen d’un PC portable gaming avec RTX 4000, la meilleure façon de faire des économies sur un achat pareil serait d’attendre les événements promotionnels, et cela tombe bien puisque les soldes d’été viennent de démarrer ! Les gamers voulant se faire plaisir, mais ayant un budget limité peuvent ainsi viser plus haut, vers des configurations plus puissantes. Par exemple, ce Lenovo LOQ sous RTX 4060 et Intel Core i5 de 12e génération profite de presque 400 euros de remise.

Le Lenovo LOQ 15IRH8 en résumé

Un design simple avec ce qu’il faut de connectique

Un écran de 15,6 pouces en FHD rafraîchi à 144 Hz

Une RTX 4060 avec un Intel Core i5-12450H

Au lieu de 1 199,99 euros habituellement, le Lenovo LOQ 15IRH8 est maintenant disponible en promotion à 824,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Lenovo LOQ 15IRH8. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une configuration puissante pour les budgets limités

La gamme des LOQ de Lenovo regroupe des PC portables qui ont la particularité de conserver la puissance des configurations premium en faisant fi du design et des fioritures. Ainsi, sous ce châssis tout en sobriété se cache une RTX 4060, une des dernières cartes graphiques de Nvidia réputées être plus puissantes, bien meilleures en ray-tracing, dotées du DLSS 3 et maîtrisant mieux sa consommation énergétique que la génération précédente. La RTX 4060 est parfaite pour jouer en 1080p aux derniers jeux AAA.

Avec la RTX 4060, le constructeur chinois a doté cette configuration d’un Intel Core i5-12450H, un processeur octo-core capable d’atteindre une cadence de 4,4 GHz en mode turbo boost. Épaulé par 16 Go de RAM DDR5 et par sa propre puce graphique, ce processeur est à même d’assurer les tâches basiques et d’autres nécessitant plus de ressources comme la création graphique. Un SSD de 512 Go et une batterie de 60 Wh sont également de la partie, en revanche, ce laptop est livré sans OS, ce qui nécessite un investissement supplémentaire.

Un châssis sobre et un écran qui va à l’essentiel

Les Lenovo LOQ ont la particularité de faire des concessions sur le design qui doit se contenter d’être tout juste fonctionnel. Il ne faut donc pas s’étonner de se retrouver avec un châssis en plastique tout ce qu’il y a de plus commun, le Lenovo LOQ 15IRH8 n’est pas un canon de beauté, il est juste solide comme il le faut. Ce châssis a au moins le mérite d’avoir ce qu’il faut de connectique, à savoir un port USB-C 3.2 Gen 2, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, un port USB-A 3.2 Gen 1, un port HDMI 2.0, un port Ethernet RJ45 et une prise jack 3.5 mm.

Enfin, on retrouve le minimum syndical pour ce qui est de l’écran de 15,6 pouces, à savoir une dalle IPS-LCD qui confère des angles de vision ouverts, mais une couverture de seulement 60 % de l’espace de couleurs sRGB selon nos mesures. Ce qui donne un affichage plutôt terne. Mais le plus important pour un écran de jeu, c’est la fluidité, et le Lenovo LOQ 15IRH8 en impose avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz qui promet un affichage fluide et réactif dans tous les types de jeu, du FPS au titre de course.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Lenovo LOQ 15IRH8.

