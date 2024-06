Lenovo Yoga Tap 13 : cette tablette polyvalente est à moitié prix pendant les soldes

Avec sa puce Snapdragon 870 et son écran 2K, la tablette Lenovo Yoga Tab 13 a, en plus d’être pratique à transporter, tout pour plaire. Et elle devient encore plus intéressante durant les soldes grâce à une réduction de 50 % chez Rue du Commerce.

Pensée pour le divertissement, la Lenovo Yoga Tab 13 n’en reste pas moins une tablette haut de gamme, comme le prouve sa fiche technique. Au programme, un écran 2K, une batterie importante, une béquille intégrée, mais aussi un son compatible Dolby Atmos. Et si elle possède déjà de solides arguments, elle devient encore plus intéressante quand son prix se voit alléger de 400 euros.

Les atouts de la Yoga Tab 13 de Lenovo

Un processeur solide pour une tablette (Snapdragon 870)

Un écran grand format avec une définition 2K

Une sortie mini HDMI

Lancée au prix de 799 euros, la tablette Lenovo Yoga Tab 13 est à 399,99 euros, soit une promotion de 50 %, chez Rue Du Commerce.

La tablette idéale pour se divertir

Dotée d’une très grande dalle IPS de 13 pouces, la Lenovo Yoga Tab 13 se positionne comme une tablette axée sur le divertissement. Son grand gabarit lui permet de se montrer très pratique pour profiter de ses services de streaming et ne laisse en effet aucun doute sur son orientation. Avec son écran d’une définition 2K (soit 2 160 x 1 350 pixels) et non OLED, la tablette se montre à la hauteur et offre une qualité d’image tout à fait acceptable. Le tout étant agrémenté d’une qualité sonore immersive, grâce à ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Son positionnement est accentué par l’intégration d’un pied en acier qui lui confère un confort d’utilisation optimale. Grâce à sa poignée, elle tient parfaitement en main, mais elle peut également tenir debout et surtout être accrochée au mur – pour une raison ou un autre. Autre bon point pour la Lenovo Yoga Tab 13 : son entrée mini HDMI. De quoi pouvoir l’utiliser facilement comme deuxième écran PC ou la raccorder à une console de jeu.

Mais qui se veut malgré tout performante

Si elle se destine avant tout à la consommation de contenu, la tablette de Lenovo n’en reste pas moins performante. Avec son processeur Snapdragon 870, l’appareil se veut en effet puissant. De quoi assurer au quotidien, dans les tâches les plus classiques, mais aussi un peu plus poussées. La Lenovo Yoga Tab 13 peut ainsi faire tourner des jeux 3D sans aucune difficulté, même si on regrette un peu que son écran reste bloqué à 60 Hz.

Heureusement, son autonomie vient équilibrer ce petit défaut. Dotée d’une batterie de 10 200 mAh, la tablette a pu tenir deux à trois jours en utilisation classique durant notre test. Plutôt joli. Et, sans être hyper rapide, sa charge fait tout de même mieux que certains autres appareils, avec 1h45 pour la recharger complètement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Lenovo Yoga Tab 13.

