Le version i5 13e gen du Samsung Galaxy Book 4 chute sous les 500 €, c’est le bon rapport qualité-prix côté laptop

Lorsqu’il s’agit d’ordinateurs portables, on ne pense pas forcĂ©ment Ă Samsung. Pourtant, le constructeur corĂ©en a une belle expĂ©rience en la matière, et a mĂŞme acquis une certaine rĂ©putation dans son pays d’origine. C’est pourquoi il ne faudrait pas passer Ă cĂ´tĂ© des Galaxy Book 4, et en particulier du modèle d’entrĂ©e de gamme, qui bĂ©nĂ©ficie d’une sacrĂ©e rĂ©duction chez Boulanger pour atteindre la modique somme de 499 euros.

Sorti en dĂ©but d’annĂ©e, le Galaxy Book 4 ne manque pas d’attirer l’attention. Avec son poids plume, sa finition soignĂ©e et son processeur Intel Core i5, il est parfait pour un usage bureautique. Et, il devient encore plus intĂ©ressant aujourd’hui, puisqu’il est proposĂ© avec 380 euros de rĂ©duction. Difficile de passer Ă cĂ´tĂ©, surtout pour les Ă©tudiants en quĂŞte d’un nouvel ordinateur portable pour la rentrĂ©e.

Le Samsung Galaxy Book 4 en quelques points

Sous le capot : un Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage SSD

Une finition soignée, un confortable écran de 15,6 pouces et une connectique abondante

IntĂ©gration dans l’Ă©cosystème Samsung, pour une interaction facilitĂ©e entre les diffĂ©rents appareils Galaxy

Au lieu de 879 euros Ă son lancement, le Samsung Galaxy Book 4 (version i5 13e gen) est disponible en promotion Ă seulement 499 euros chez Boulanger.

Un bon appareil d’entrĂ©e de gamme

Comme c’est souvent le cas avec les PC portables d’entrĂ©e de gamme, il peut ĂŞtre difficile d’en trouver un qui ne consente pas trop de sacrifices pour maintenir son prix Ă un niveau raisonnable. Le Samsung Galaxy Book 4, bien que loin d’ĂŞtre un foudre de guerre, offre tout de mĂŞme de bonnes performances pour sa gamme de prix. Le processeur disponible dans le modèle proposĂ© ici par Boulanger est un Intel Core i5-1335U, suffisant pour faire du multi-tâches sans sourciller ni vider la batterie Ă grande vitesse. Il n’y a pas de carte graphique dĂ©diĂ©e, il faudra donc se contenter d’une puce Intel Iris Xe Graphics, qui ne permettra Ă©videmment pas de faire tourner les derniers jeux triple A, mais suffira amplement pour d’autres titres moins exigeants.

Ces composants sont accompagnĂ©s de 8 Go de mĂ©moire vive et de 256 Go d’espace de stockage. C’est peu, mais c’est suffisant pour une utilisation bureautique classique. Il en va de mĂŞme pour l’Ă©cran, qui est une dalle LCD avec une dĂ©finition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et un taux de rafraĂ®chissement de 60 Hz. Rien d’incroyable, mais sa diagonale de 15,6 pouces permettra d’afficher beaucoup d’Ă©lĂ©ments en mĂŞme temps. Enfin, le Galaxy Book 4 est Ă©quipĂ© d’une batterie de 54 Wh, suffisante pour tenir une journĂ©e sans devoir passer par une prise de courant. Il s’agit donc d’un ordinateur portable qui remplit toutes les conditions pour ĂŞtre le compagnon idĂ©al des amphithéâtres et des bureaux, sans en faire plus que nĂ©cessaire.

Un ordinateur qui rĂ©vèle tout son potentiel aux cĂ´tĂ©s d’autres produits Samsung

De surcroĂ®t, pour ce qui est du design, Samsung ne s’est pas arrĂŞtĂ© au stade du brouillon. MalgrĂ© son prix, le Galaxy Book 4 est Ă©lĂ©gant et sobre, avec une finition grise soignĂ©e qui sent bon la qualitĂ©. Tout cela ne se fait pas au dĂ©triment du poids ou de la taille, puisque l’appareil ne pèse que 1,55 kg et ne fait que 15,4 mm d’Ă©paisseur. La connectivitĂ© est Ă©galement au rendez-vous, avec deux ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI, une prise Ethernet RJ45, un emplacement microSD et une prise audio. On ne retrouve pas cela partout, mĂŞme sur certains appareils plus chers, et on peut remercier le constructeur corĂ©en pour l’effort rĂ©alisĂ© ici.

Le dernier argument en faveur du Galaxy Book 4 est son appartenance Ă la famille Galaxy. Samsung facilite, en effet, la connexion entre les smartphones et les PC de sa marque pour une expĂ©rience analogue Ă celle proposĂ©e par Apple entre ses Macbook et ses iPhone. Il est ainsi possible d’utiliser un tĂ©lĂ©phone comme webcam, de transfĂ©rer rapidement des fichiers ou de faire basculer automatiquement des Galaxy Buds d’un ordinateur vers un mobile en cas d’appel.

