Samsung Galaxy Watch 6 : bientôt remplacée et soldée comme jamais auparavant

Les Galaxy Watch 7 de Samsung arrivent bientôt et pourtant celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Watch 6. Cette montre connectée n'est pas sans défaut, mais elle est idéale pour satisfaire les personnes souhaitant s’essayer aux smartwatch. Mieux encore, grâce aux soldes, on la trouve à 199 euros au lieu de 319 euros.

À quelques jours de la Galaxy Unpacked, on trouve déjà des baisses de prix sur les Galaxy Watch actuellement disponible sur le marché. C’est le cas de la Watch 6 par exemple qui tombe à moins de 200 euros grâce aux soldes. Elle présente de bons arguments, comme son bel écran lumineux, des fonctions de santé très nombreuses et une expérience utilisateur fluide grâce à One UI basé sur WearOS. Pour celles et ceux dont le budget est assez restreint et qui chercheraient une bonne montre à mettre à son poignet, elle est idéale.

Que propose la Samsung Galaxy Watch 6 ?

Un design soigné avec un écran de bonne qualité aux bordures fines

Des fonctions poussées pour la santé

WearOS, une interface simple d’utilisation

Au départ à 319 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm, Wifi, Bluetooth) devient plus abordable pendant les soldes : en appliquant le code WATCH6, la Fnac la propose à 199,99 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre soignée à l’écran lumineux

Sur cette Galaxy Watch 6, on découvre le design minimaliste et fini qui a fait le succès des montres connectées de Samsung. Contrairement à la version Classic, elle débarrasse de la lunette rotative, pour lui préférer une navigation tactile. La différence entre la Watch 6 et le précédent modèle réside dans les bordures bien plus réduites autour de l’écran. Pour des dimensions similaires, le modèle 40 mm possède à présent un écran de 1,31 pouce, contre 1,2 pouce pour la Galaxy Watch 5. Résultat : on a un design bien plus agréable à l’œil, avec un liseré noir bien plus fin tout autour du cadran.

Ici, pas d’acier inoxydable, mais seulement un boîtier en aluminium. Certes, le matériau est moins « premium » mais a l’avantage d’être plus léger (29 g) et au passage de se faire oublier à votre poignet. Une fois allumée, on découvre un écran Amoled avec une excellente luminosité qui monte jusqu’à 2000 cd/m², parfait donc pour lire confortablement les informations. Pour naviguer dans l’interface, sa puce Exynos W930 augmente la fluidité de 18 %, et avec One UI Watch, basée sur Wear, vous avez accès à un catalogue d’applications variées et de nombreuses fonctions intégrées.

Un bon compagnon pour suivre votre santé

La smartwatch est dotée de nombreux capteurs pour avoir un suivi complet. Elle est capable de mesurer la fréquence cardiaque en continu, la saturation pulsée en oxygène dans le sang, votre niveau de stress, vos différentes phases de sommeil et même votre température pendant la nuit. L’accès à l’ECG et la prise de tension est malheureusement limité aux smartphones Galaxy. Le suivi de la fréquence cardiaque est convenable et les fonctions de santé très nombreuses.

Côté sport, la montre reconnaît 90 activités sportives. Le suivi GPS est de son côté plutôt efficace. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, ce n’est pas son point fort. La Galaxy Watch 6 manque d’endurance. Nous avons testé la version 44 mm et celle-ci a pu atteindre les deux jours d’utilisation… dans un usage modéré. Pour le modèle 40 mm, on peut s’attendre à moins vu qu’il possède un accumulateur de 300 mAh contre 425 mAh pour la version 44 mm.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Samsung Galaxy Watch 6.

