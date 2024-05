Galaxy Watch 6 : la mise à jour vers Wear OS 5 serait déjà dans les tuyaux

Samsung serait en train de tester Wear OS 5, pour préparer sa surcouche One UI 6 Watch. De quoi préparer la mise à jour des montres connectées existantes, mais aussi l'arrivée des Galaxy Watch 7.

Cela paraît logique, mais Samsung testerait en ce moment Wear OS 5, la prochaine version du système d’exploitation pour montres connectées de Google. Une version qui arriverait sur les montres Samsung cet été à l’occasion de la prochaine conférence Galaxy Unpacked.

Wear OS 5 arrive bientôt : on en entend parler

C’est Matthew Reiter qui a indiqué sur X avoir repéré une mise à jour de test sur la série des Galaxy Watch 6 qui pourrait être Wear OS 5. Numéro de version : R965USQU1BXD8. Un firmware qui a été repéré comme étant en développement depuis quelques jours. Il semblerait qu’il ne concerne que la version verrouillée par un opérateur téléphonique aux États-Unis.

Pour le moment, on ignore presque tout de ce qui fera Wear OS 5, la succession de Wear OS 4. Ce qui semble sûr, c’est que Samsung fera partie des premiers fabricants à déployer cette nouvelle version de l’OS. On sait toutefois que les cadrans constitueront la plus grande partie des nouveautés. Les développeurs pourront créer des cadrans plus facilement. On s’attend également à l’arrivée de Material You sur les montres connectées avec des thèmes de couleur repris dans le reste des menus.

Pour en savoir plus, le prochain rendez-vous est fixé ce 14 mai lors de la conférence Google I/O. En effet, Google a publié un premier programme à destination des développeurs : l’une des sessions est intitulée « Construire le futur de Wear OS ». Si Wear OS 5 est annoncé dans les prochaines semaines, cela confirmera la volonté de Google d’en faire une mise à jour majeure et non pas une version « 4.5 ».

Les Galaxy Watch 7 arrivent aussi bientôt

Derrière Wear OS 5, il y aurait aussi One UI Watch 6, à savoir la surcouche pour les montres connectées de Samsung, comme One UI avec Android. Une version qui devrait être dévoilée le 10 juillet prochain lors de la prochaine conférence Galaxy Unpacked qui devrait avoir lieu à Paris.

Samsung y dévoilerait ses prochains smartphones pliants, sa Galaxy Ring, mais pas que. Ce serait aussi l’occasion de découvrir les Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 7 Pro et même peut-être une Galaxy Watch 7 Classic. Le défi est grand pour Samsung cette année : les analystes s’attendent à une belle croissance pour les ventes de montres sous Wear OS notamment.