La Samsung Galaxy Watch 4 est quasi 3 fois moins chère qu’à sa sortie grâce aux soldes

La Samsung Galaxy Watch 4 a encore de bons restes pour s’attacher sur votre poignet : élégante et complète, elle tombe aujourd’hui à 119 euros seulement contre 299 euros à sa sortie. Une bonne affaire pour qui souhaite s'essayer par une montre connectée.

Alors oui, les prochaines Galaxy Watch sont attendus dans quelques jours, mais la Samsung Galaxy Watch 4 présente encore de bons arguments, comme son bel écran, un suivi complet de vos activités et un GPS précis. C’est la solution idéale pour accompagner votre téléphone, sans vous ruiner, surtout maintenant qu’elle chute sous les 120 euros pendant les soldes.

En quoi Samsung Galaxy Watch 4 est-elle intéressante ?

Pour son joli design avec une interface plaisante à utiliser

Son écran de bonne facture

Son GPS très précis

Lancée à 299 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 (44 mm, Bluetooth) se trouve actuellement en promotion à 119,99 euros sur le site E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Watch 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre connectée agréable à utiliser au quotidien

Sorti en 2021, la Samsung Galaxy Watch 4 reste toujours satisfaisante, notamment pour son design minimaliste et bien fini. Ce modèle ne dispose pas de la lunette rotative et choisit une navigation tactile. On a là un design moins bombé, plus léger, et donc plus élégant au poignet. Quant à l’écran, il s’agit ici du plus grand modèle (44 mm) avec 1,4 pouce et une belle qualité d’image avec l’Oled.

La navigation est d’ailleurs fluide et simple grâce à l’interface One UI Watch et WearOS, qui donne accès au Play Store, un catalogue nettement plus riche directement depuis la montre. Vous allez pouvoir télécharger toutes vos applications favorites, comme Google Fit, YouTube Music ou Spofity — d’ailleurs utilisables en mode hors-ligne grâce aux 16 Go de stockage.

Avec un bon suivi, mais une autonomie restreinte

Pour les sportifs, la Watch 4 propose une dizaine d’entrainements sur l’application, sans oublier que la montre connectée est truffée de capteurs pour suivre votre activité, en passant par le GPS pour suivre votre parcours, un capteur de pression sanguine, un électrocardiogramme (ECG), ainsi qu’un nouveau capteur qui mesure la bio-impédance. Il permet de déduire la masse musculaire et graisseuse de votre corps simplement en mettant deux de vos doigts sur les électrodes présentes sur les deux boutons de la montre.

La montre est même capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Côté autonomie, ce n’est pas la plus endurante… Ici, la version 44 mm peut tenir jusqu’à 44 heures en limitant les fonctions, notamment l’Always-on qui est particulièrement gourmand. Autrement, comptez une seule journée avec toutes les options activées. Enfin, sachez que la Watch 4 est certifiée IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le Samsung Galaxy Watch 4.

