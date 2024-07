La Samsung Galaxy Tab S9+ est bien plus intéressante quand elle est soldée à -30 %

Version intermédiaire de la gamme des Samsung Galaxy Tab S9 lancée il y a un an, la Galaxy Tab S9+ vaut encore aujourd'hui le détour grâce à sa configuration pointue. Et, si on la conseille encore plus facilement pendant ces soldes d'été, c'est en raison de son prix qui passe de 1 149 euros à 799 euros chez Boulanger.

Il y a tout pile un an, Samsung lançait sa série de tablettes Galaxy Tab S9, déclinées en trois versions. Parmi ces modèles haut de gamme, on trouve notamment la Samsung Galaxy Tab S9+, version intermédiaire de cette famille qui a de nombreux atouts, comme son écran 120 Hz, sa puce puissante ou encore son autonomie importante. Son principal défaut était sans conteste son prix, qui est un peu moins rédhibitoire pendant ces soldes d’été puisqu’il se situe actuellement sous les 800 euros.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Tab S9+

Une dalle AMOLED de 12,4 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 8 Gen 2

Une batterie de 10 090 mAh

Lancée à 1 149 euros, la Samsung Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi, 256 Go) est désormais proposée à 799 euros chez Boulanger dans son coloris crème.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Samsung Galaxy Tab S9+. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des finitions soignées et un écran bien fluide

Ce n’est pas une surprise : la Samsung Galaxy Tab S9+ nous fait évidemment profiter de finitions soignées et premium, comme la marque sait si bien le faire pour ses modèles premium. Son dos en aluminium est agréable au toucher, mais on apprécie encore plus le choix du fabricant d’avoir doté cette tablette de la certification IP68 : elle est donc, comme les autres modèles de la gamme S9, résistante à la poussière et peut être immergée à un mètre sous l’eau durant une heure sans souffrir après.

La Samsung Galaxy Tab S9+ n’est en revanche pas un poids plume avec ses 581 grammes, ni un format mini avec son écran de 12,4 pouces, ce qui suffit à la ranger parmi les grandes tablettes. Cette dalle Full HD+ (2 800 x 1 752 pixels) AMOLED marque avant tout des points pour sa belle qualité d’affichage et pour sa grande fluidité permise par son taux de rafraîchissement de 120 Hz, adaptatif ici. Au dos, ce sont deux capteurs photo que l’on trouve, un principal de 13 Mpx et un ultra grand-angle de 6 Mpx. À l’avant, un capteur frontal de 12 Mpx (ultra grand-angle) prend place et se révèle particulièrement efficace pour les appels en visio.

Une belle puissance promise

Dans les entrailles de cette Galaxy Tab S9+, se niche une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, épaulée ici par 12 Go de mémoire vive. Autant dire que la tablette permet de naviguer facilement dans l’interface sans latence, et même de jouer à des jeux gourmands sans ralentissement. Côté interface, on a droit à One UI 5.1.1 (Android 13) que la marque a bien peaufinée. Notons d’ailleurs que Samsung promet pas moins de quatre ans de mises à jour et cinq années de patchs de sécurité, ce qui est plutôt rassurant.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la Samsung Galaxy Tab S9+ renferme une batterie de 10 090 mAh qui permet de la faire tenir une journée et demie sur une charge complète, voire deux jours si vous modérez votre utilisation. Un stylet S-Pen est évidemment fourni et promet une expérience bien fluide et agréable, que cela soit pour la prise de notes ou pour le dessin, par exemple.

Si vous voulez connaître nos premières impressions de cette tablette, n’hésitez pas à lire notre prise en main des Samsung Galaxy Tab S9, S9 Plus et S9 Ultra.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures tablettes tactiles : la sélection en 2024

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.