Pendant les soldes, Lidl propose de recharger sa voiture électrique chez soi à partir de 89 €

Si vous roulez en électrique, vous devez peut-être craindre de vous retrouver à court de batterie au volant de votre voiture électrique. Pour y remédier, rien de mieux que d'investir dans une station de recharge murale ou mobile. Et ça tombe bien, Lidl en propose avec jusqu'à 44 % de réduction.

Connu pour être un magasin discount alimentaire, Lidl est pourtant présent sur d’autres domaines. L’enseigne conçoit non seulement des vélos électriques, elle vend également des accessoires pour voitures électriques. On trouve ainsi dans son catalogue des câbles et des bornes de recharges pour les véhicules électriques sous le nom de Ultimate Speed. Si vous avez des doutes quant à leur efficacité, sachez que Lidl est déjà présent dans le secteur de la voiture électrique. L’enseigne allemande présente en France est dotée d’un réseau de stations de recharge très puissantes sur les parkings de ses supermarchés. Bref, si vous êtes intéressés, sachez que pendant les soldes, l’enseigne propose jusqu’à 44 % de réduction sur ces stations de recharge.

Les Ultimate Speed de Lidl, c’est quoi ?

Une station de charge mobile pratique en déplacement

Une borne de recharge murale jusqu’à 22 kW

Le rapport qualité / prix vraiment bon

En ce moment chez Lidl, on retrouve la Station de charge mobile Ultimate Speed à 89 euros au lieu de 159 euros au départ.

L’enseigne Discount propose également la borne de recharge murale 11 kW à 299 euros contre 399 euros, mais aussi la version 22 kW qui passe de 499 euros à 349 euros.

La station de charge mobile, c’est quoi ?

Avec un véhicule thermique, on n’a pas d’autre choix que de remplir son réservoir en passant par une station-service, en voiture électrique l’expérience est bien différente. Comme à la manière d’un smartphone ou d’un ordinateur portable, on rechargera sa voiture principalement chez soi, pendant qu’elle n’est pas utilisée. Pour cela, vous avez la première solution de recharge de Lidl : son Ultimate Speed station de charge mobile qui va en sauver plus d’une ou d’un.

Elle est conçue pour les véhicules équipés d’une prise de type 2. Elle ne nécessite d’aucune installation ou montage, il suffit de la brancher à une prise de courant. Avec ce mode de chargement, vous n’aurez donc besoin d’aucun équipement supplémentaire, ce qui limite l’investissement nécessaire, à condition qu’une prise se trouve à proximité où vous stationnez votre véhicule (dans un garage par exemple). Grâce à son design compact, elle est aussi idéale pour les déplacements (2,8 kg). Elle dispose d’un écran qui donne accès de nombreuses informations, comme le réglage de la puissance de charge, son état, la puissance de charge, et le temps de charge. Quant à sa puissance de charge, elle se limite à 1,8 kW.

Et la borne de recharge murale ?

La borne de recharge murale est une solution qui va prendre place dans votre domicile, que ce soit dans un garage ou un abri de voitures. Lidl propose deux modèles, ce qui les différencie, c’est la puissance maximale de recharge et l’intensité du courant différente. Pour la plus abordable, il faudra se contenter de 16 ampères, avec 3,7 kW de puissance en monophasé et 11 kW avec une installation triphasée. Pour la plus chère, on passe à 32 ampères, avec 7,4 kW en monophasé et 22 kW en triphasé.

Néanmoins, il faut savoir que la plupart des installations électriques des particuliers (en maison ou appartement) sont réalisées en monophasées. Le passage du monophasé au triphasé peut être très coûteux. Et il est donc souvent plus avantageux de prendre une borne 32 ampères pour bénéficier d’une recharge à 7,4 kW plutôt que de passer son installation en triphasée pour espérer avoir 11 ou 22 kW. Pour donner quelques exemples sur la recharge : pour charger, la batterie de 60 kWh d’une Tesla Model 3 Propulsion prendra environ 16 h à 3,7 kW, 8 h à 7,4 kW, 5 h 30 à 11 kW et 3 h à 22 kW. Il est donc plus intéressant d’opter pour le modèle le plus cher, pour faire le plein de la batterie plus rapidement.

